Зеленський вважає, що партнери могли б збивати російські цілі в небі

Володимир Зеленський заявив, що союзники могли б допомагати Україні більш безпосередньо. Президент пояснив, що країни могли збивати російські ракети над українською територією за певних обставин.

Український лідер сказав, що росіяни використовують 300 літаків на території України. Натомість Київ має тільки орієнтовно 25% необхідної протиповітряної оборони.

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Що сказав Зеленський про потрібну допомогу від союзників

Володимир Зеленський заявив, що нам потрібно щонайменше 120 – 130 літаків, щоб протистояти ворогу в небі, маючи на увазі F-16.

Ви не можете це забезпечити прямо зараз? Добре… Повертаючись до літаків, які у вас є на території сусідніх країн НАТО: Підіймайте їх… Збивайте цілі, захищайте мирних жителів. Чи можуть вони це зробити? Я впевнений, що так. Це напад країн НАТО, причетність? Ні,

– заявив президент.

Володимир Зеленський також підкреслив, що країни Заходу могли б допомагати збивати російські ракети, щоб рятувати життя мирних жителів.

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Верховний Головнокомандувач також зазначив, що Україна веде перемовини з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для завдання ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині російської території.

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