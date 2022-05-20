Сподіваємось, що Туреччина стане гарантом безпеки для наших хлопців, – рідні оборонців Маріуполя

Захисники Маріуполя мужньо боронили місто більш ніж 80 днів. Тепер вони виконують новий наказ – врятувати життя побратимів. Рідні бійців закликають Туреччину стати гарантом безпеки для українських воїнів.

20 травня у Стамбулі відбулась пресконференція дружин та матерів захисників Маріуполя. Жінки закликали президента Туреччини допомогти вивезти українських бійців з міста. Про це повідомляє 24 канал.

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Наразі відбувається евакуація бійців з "Азовсталі". Українських воїнів відвозять у тимчасово підконтрольні росіянам території. Дружини та матері бійців непокояться за безпеку своїх рідних, тож вкотре попросили турецьку сторону виступити гарантом безпеки.

Наша мета незмінна. Ми сподіваємось, що саме турецька сторона стане гарантом безпеки та життів наших бійців зараз, після того, як вони покинуть територію "Азовсталі",

– сказала Наталія, матір одного з українських бійців.

Як розпочалась евакуація з "Азовсталі"

16 травня стало відомо, що внаслідок важких переговорів таки розпочалась процедура евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі". Того дня 53 важкопоранених бійців евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, а ще 211 українських бійців вивезли гуманітарним коридором до Оленівки. Захисників повинні повернути додому в рамках обміну полоненими.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що українських захисників неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території, але спершу варто стабілізувати їхній стан.

Що відомо наразі:

19 травня заступник командира полку "Азов" – "Калина" – розповів, що операція з порятунку оборонців Маріуполя все ще триває, але інших подробиць він повідомити не може.

Наразі українських захисників вивозять на непідконтрольні території України. В Інституті з вивчення війни припускають, що Кремль міг погодитися на евакуацію з "Азовсталі", щоб проголосити Маріуполь своїм.

Відомо, що з "Азовсталі" вже вийшли близько 1700 українських військових, але це ще не всі.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що до евакуації з "Азовсталі" прикута увага всього світу. І додав, що українська влада робить все, щоб міжнародні партнери долучилися до порятунку бійців маріупольського заводу.

20 травня стало відомо, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону Маріуполя та зробити все для збереження життя та здоров'я військових гарнізону.

Зауважимо, що захисники Маріуполя виконали вкрай важливу задачу – понад 80 днів вони сковували сили ворога, які могли бути використані для захоплення Донецької та Запорізької областей. Поки бійці на "Азовсталі" мужньо тримали оборону, Україна використала цей час для перегрупування сил та формування резервів.

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