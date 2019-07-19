13-річний український стрибун виступить на Олімпійських іграх у Токіо

13-річний український стрибун у воду Олексій Середа кваліфікувався на Олімпійські ігри-2020 в Токіо (Японія). Середа кваліфікувався завдяки яскравому виступу на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

На чемпіонаті світу, який триває у корейському Кванджу, юний спортсмен пробився до фіналу змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

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Це дозволило українцю завоювати путівку на Олімпіаду, яка відбудеться наступного року в столиці Японії.

У півфіналі чемпіонату світу 13-річний українець показав сьомий результат, а виграли кваліфікацію китайські спортсмени Цзянь Ян і Хао Ян.

15-го липня Олексій Середа ефектно дебютував на чемпіонаті світу разом з Олегом Сербіним. Українські стрибуни у воду, які були наймолодшими учасниками фіналу в синхроні на вишці (17 і 13 років відповідно), зупинилися за крок від п'єдесталу.

Чемпіонат світу з водних видів спорту триватиме до 28 липня. На світовій першості розігрують 76 комплектів медалей.

В активі збірної України вже 5 нагород, одна з яких золота. 15-го липня українські синхроністки здобули золото. Українки перемогли в дебютному для чемпіонатів світу виді програми – хайлайті.

Це золото стало для збірної України із синхронного плавання першим на чемпіонатах світу із водних видів спорту.

На цей момент у медальному заліку Україна на шостому місці (1 золото та 5 бронз). Випереджає Україну Франція, Бразилія, Німеччина.

На другому місці у медальному заліку Росія – 11 медалей (7 золотих, 4 срібні). Лідирує Китай, який виборов 18 нагород (11 золотих, 6 срібних, 1 бронзову).