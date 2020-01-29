Фанати "Манчестер Юнайтед" напали на будинок керівника клубу – відео

Близько 20-30 вболівальників "Манчестер Юнайтед" напали на будинок виконавчого директора клубу Еда Вудворда. Вони закидали територію фаєрами під вигуки "Вудворд повинен померти".

На момент нападу ні Вудворда, ні членів його родини в будинку не було.

Відео нападу на будинок керівника "Манчестер Юнайтед"

"Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this."pic.twitter.com/bexuq6cfhu — Goal (@goal) January 28, 2020

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Після цього речник "Манчестер Юнайтед" в коментарі Sky Sports озвучив офіційну позицію клубу щодо нападу.

"Ми працюємо разом з поліцією, щоб виявити винних у цьому необґрунтованому нападі. Ми впевнені в тому, що футбольний світ нас підтримає. Той, хто буде визнаний винним в скоєнні злочину, на все життя отримає заборону на відвідування всіх матчів клубу і буде притягнутий до відповідальності в суді. Вболівальники, які виражають свою думку – це одне; злочин з нанесенням шкоди та наміром наразити на небезпеку чиєсь життя – це інше. Цьому немає виправдання", – заявили в клубі.

Вудворд став виконавчим директором "Манчестер Юнайтед" у 2013 році. Тоді ж команда востаннє вигравала чемпіонат Англії. Клуб тратить чимало коштів на трансфери, однак з того часу вдалося виграти лише Кубок Англії (2016) та Кубок Ліги (2017). Невдало команда виступає як на внутрішній арені, так і в єврокубках. Тож у вболівальників було чимало претензій до керівництва клубу.