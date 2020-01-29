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Фанати "Манчестер Юнайтед" напали на будинок керівника клубу – відео

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Ед Вудворд / HITC

Близько 20-30 вболівальників "Манчестер Юнайтед" напали на будинок виконавчого директора клубу Еда Вудворда. Вони закидали територію фаєрами під вигуки "Вудворд повинен померти".

На момент нападу ні Вудворда, ні членів його родини в будинку не було.

Відео нападу на будинок керівника "Манчестер Юнайтед"

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Після цього речник "Манчестер Юнайтед" в коментарі Sky Sports озвучив офіційну позицію клубу щодо нападу.

"Ми працюємо разом з поліцією, щоб виявити винних у цьому необґрунтованому нападі. Ми впевнені в тому, що футбольний світ нас підтримає. Той, хто буде визнаний винним в скоєнні злочину, на все життя отримає заборону на відвідування всіх матчів клубу і буде притягнутий до відповідальності в суді. Вболівальники, які виражають свою думку – це одне; злочин з нанесенням шкоди та наміром наразити на небезпеку чиєсь життя – це інше. Цьому немає виправдання", – заявили в клубі.

Вудворд став виконавчим директором "Манчестер Юнайтед" у 2013 році. Тоді ж команда востаннє вигравала чемпіонат Англії. Клуб тратить чимало коштів на трансфери, однак з того часу вдалося виграти лише Кубок Англії (2016) та Кубок Ліги (2017). Невдало команда виступає як на внутрішній арені, так і в єврокубках. Тож у вболівальників було чимало претензій до керівництва клубу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед
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