Фанати "Манчестер Юнайтед" напали на будинок керівника клубу – відео
Близько 20-30 вболівальників "Манчестер Юнайтед" напали на будинок виконавчого директора клубу Еда Вудворда. Вони закидали територію фаєрами під вигуки "Вудворд повинен померти".
На момент нападу ні Вудворда, ні членів його родини в будинку не було.
Відео нападу на будинок керівника "Манчестер Юнайтед"
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Після цього речник "Манчестер Юнайтед" в коментарі Sky Sports озвучив офіційну позицію клубу щодо нападу.
"Ми працюємо разом з поліцією, щоб виявити винних у цьому необґрунтованому нападі. Ми впевнені в тому, що футбольний світ нас підтримає. Той, хто буде визнаний винним в скоєнні злочину, на все життя отримає заборону на відвідування всіх матчів клубу і буде притягнутий до відповідальності в суді. Вболівальники, які виражають свою думку – це одне; злочин з нанесенням шкоди та наміром наразити на небезпеку чиєсь життя – це інше. Цьому немає виправдання", – заявили в клубі.
Вудворд став виконавчим директором "Манчестер Юнайтед" у 2013 році. Тоді ж команда востаннє вигравала чемпіонат Англії. Клуб тратить чимало коштів на трансфери, однак з того часу вдалося виграти лише Кубок Англії (2016) та Кубок Ліги (2017). Невдало команда виступає як на внутрішній арені, так і в єврокубках. Тож у вболівальників було чимало претензій до керівництва клубу.
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