Команда Renault дивно представила болід Формули-1 2020 року – фото

Французька команда Формули-1 Renault офіційно представила рендери нового боліда, який буде використовувати в сезоні-2020 на чемпіонаті світу.

Фотографії були опубліковані в Twitter команди.

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Машина отримала індекс RS20, що є продовженням стандартної лінійки індексів болідів французького колективу в Формулі-1.

The first glimpses of the Renault R.S.20, soon to be driven by the one and only Daniel Ricciardo, and his new exciting team-mate Esteban Ocon!#RSspirit pic.twitter.com/6V38TxVeke — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) February 12, 2020

Цікаво, але команда також повністю не розкрила вигляд нового боліда RS20. Крім того, що це були лише комп’ютерні зображення, проте й вони відображали лише деякі частини машини 2020 року. Швидше за все, саму машину можна буде побачити тільки на тестах у Барселоні.

Бойовими пілотами команди будуть Даніель Ріккардо, який продовжить виступи за колектив, і Естебан Окон, який змінив у колективі Ніко Хюлькенберга. У минулому сезоні Renault посів п'яте місце в Кубку конструкторів. При цьому в особистому заліку Ріккардо посів дев'яте місце, а Хюлькенберг став 14-м.