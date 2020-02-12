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Команда Renault дивно представила болід Формули-1 2020 року – фото

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Болід Renault у 2020 році / Renault Sport

Французька команда Формули-1 Renault офіційно представила рендери нового боліда, який буде використовувати в сезоні-2020 на чемпіонаті світу.

Фотографії були опубліковані в Twitter команди.

До теми: Red Bull другим показав болід на новий сезон Формули-1 – фото

Машина отримала індекс RS20, що є продовженням стандартної лінійки індексів болідів французького колективу в Формулі-1.

Цікаво, але команда також повністю не розкрила вигляд нового боліда RS20. Крім того, що це були лише комп’ютерні зображення, проте й вони відображали лише деякі частини машини 2020 року. Швидше за все, саму машину можна буде побачити тільки на тестах у Барселоні.

Бойовими пілотами команди будуть Даніель Ріккардо, який продовжить виступи за колектив, і Естебан Окон, який змінив у колективі Ніко Хюлькенберга. У минулому сезоні Renault посів п'яте місце в Кубку конструкторів. При цьому в особистому заліку Ріккардо посів дев'яте місце, а Хюлькенберг став 14-м.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Renault Renault F1 Team Даніель Ріккардо Формула-1
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