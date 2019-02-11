На матчі "Динамо" у Лізі Європи вивісили банер "Вбивці Гандзюк мають сісти": фото та відео

Фанати "Динамо" провели акцію під час матчу проти "Олімпіакоса" у Лізі Європи. Вони вивісили величезні банери щодо розслідування нападу на Катерину Гандзюк.

На одному з банерів було написано "Вбивці Гандзюк мають сісти". На ще одному банері був напис "Мангер вбивця".

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Все це супроводжувалося піро-шоу.

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Напад на Катерину Гандзюк та її смерть

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою у Херсоні. У підсумку жінка зазнала опіків тіла. Її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці перекваліфікували цю справу та наразі її розслідують як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.