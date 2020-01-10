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Наступний бій Ломаченка може відбутися у трьох місцях

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Теофімо Лопес, Боб Арум і Василь Ломаченко / ESPN

Василь Ломачено може провести бій проти чемпіона світу за версією IBF Теофімо Лопеса у трьох місцях. Теофімо Лопес розповів, що хоче битися у Нью-Йорку, але бій відбудеться в іншому місті.

За словами Лопеса, саме Ломаченко не хоче битися у Нью-Йорку, тому бій може відбутися у Лас-Вегасі, Дубаї або десь у Європі.

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Хочу битися в Нью-Йорку. Це мій дім і Мекка боксу. Я вважаю, що це чудове місце для цього поєдинку. Але вибір місця залежить не від мене.

Ломаченко не хоче битися у Нью-Йорку, тому поєдинок, ймовірно, відбудеться в іншому місці. Можливо, ми поб'ємося в Лас-Вегасі, Дубаї або в Європі,
– цитує Лопеса ESPN.

Раніше американець вже заявляв, що хоче зустрітися з Ломаченком на "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Лопес провів чотири бої на "Медісон Сквер Гарден" і всі завершив достроковими перемогами.

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Ломаченко провів на цій арені на бій менше, але також виграв свої зустрічі достроково.

У 2016 році Василь нокаутував Романа Мартінеса, у 2017-у – декласував Гільєрмо Рігондо. У травні 2018-го Ломаченко нокаутував Хорхе Лінареса.

Ймовірно, що бій Ломаченко – Лопес відбудеться у квітні 2020 року.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
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