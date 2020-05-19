Жорстоке вбивство 11-річного хлопчика в Дніпрі: він був надією українського футболу

У суботу, 16 травня, в Дніпрі був жорстоко вбитий 11-річний вихованець дитячої футбольної школи "Енергія" Родіон Волков. Хлопець зник безвісти, а згодом його тіло знайшли зі слідами удушення.

Про це повідомляє портал патрульної поліції Дніпропетровської області.

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Було встановлено, що вночі 17 травня в поліцію надійшло повідомлення про зникнення 11-річного хлопця, який пішов з дому на прогулянку і не повернувся. За словами бабусі, останній раз Родіон виходив на зв'язок близько 19:00 16 травня.

За інформацією поліції, 65-річного підозрюваного у вбивстві вже затримано.

Що відомо про Родіона Волкова?

11-річний Родіон Волков серйозно захоплювався спортом і був гравцем дитячої футбольної школи "Енергія".



Родіон Волков / Фото: Facebook

Родіона згадують як талановитого, що подає надії спортсмена.

"У нашій футбольній родині сталося горе... 16 травня згвалтували і вбили Волкова Радіона Дмитровича 03.08.2008 року народження, який був гравцем дитячої Футбольної школи "Енергія". Весь колектив АФДО приносить щирі співчуття родині молодого футболіста", – відзначили в Асоціації футболу в Дніпропетровській області.

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