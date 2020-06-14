Справа про хабар у 6 мільйонів: Ільяшенка відсторонили від посади керівника Податкової Києва
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко відсторонив від виконання обов’язків Миколу Ільяшенка. Триватиме це упродовж проведення дисциплінарного провадження щодо останнього. Ільяшенко був заступником начальника Податкової служби Києва.
Відсторонення від посади Ільяшенка: що відомо
Відповідне рішення голова Державної податкової служби Любченко ухвалив 13 червня. Про це у фейсбуці пресцентр ДПС повідомив 14 числа.
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Ільяшенка відсторонили за фактом порушення присяги. Також щодо нього відкрили кримінальне провадження.
Крім того, керівництво ДПС призначило тематичну перевірку київського управління. Зроблено це з метою встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення з боку Ільяшенка.
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Коротко про рекордний хабар у 6 мільйонів
- 12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися дати хабар на суму 6 мільйонів доларів готівкою. Один мільйон мав належати посередникам.
- Затримали заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка та директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу.
- Відомо, що Ільяшенко передавав 6 мільйонів доларів позаштатному агенту НАБУ Євгенові Шевченку.
- Також до цієї справи є причетною колишня працівниця ДПС Олена Мазурова.
- Хабар призначався за закриття епізоду, в якому колишній міністр екології Злочевський (липень – грудень 2010 рік) сприяв у заволодінні фінансами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого "Реал Банку".
- До слова, Мазурова є його довіреною особою. Крім того, усі фігуранти є пов'язаними з компанією Burisma Злочевського.
- Як повідомив очільник НАБУ Артем Ситник, наразі затримали трьох осіб.
- У НАБУ та САП зазначають, що, попри те, що у справі фігурують люди, пов'язані з компанією Burisma, жодного стосунку до кандидата в президенти США Джо Байдена та його сина Гантера вона не має.
- Гантер Байден у 2014 – 2019 роках входив до Ради директорів Burisma.