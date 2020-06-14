Голова Державної податкової служби Олексій Любченко відсторонив від виконання обов’язків Миколу Ільяшенка. Триватиме це упродовж проведення дисциплінарного провадження щодо останнього. Ільяшенко був заступником начальника Податкової служби Києва.

Відсторонення від посади Ільяшенка: що відомо

Відповідне рішення голова Державної податкової служби Любченко ухвалив 13 червня. Про це у фейсбуці пресцентр ДПС повідомив 14 числа.

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Ільяшенка відсторонили за фактом порушення присяги. Також щодо нього відкрили кримінальне провадження.

Крім того, керівництво ДПС призначило тематичну перевірку київського управління. Зроблено це з метою встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення з боку Ільяшенка.

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