У США досі не знають, чи прийняв Путін рішення про напад на Україну
Джерело:Білий дім
Джо Байден та Володимир Путін 7 грудня поговорили віч-на-віч у відеорежимі. Однак навіть після цієї зустрічі Білий дім досі не знає, яке рішення прийняв очільник Кремля щодо наступу на Україну.
Путін так і не розкрив своїх намірів щодо України. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Цікаво Ніхто не має права диктувати, – Байден відкинув вимогу Путіна щодо невступу України в НАТО
Ми досі не знаємо, чи прийняв Путін рішення (про подальше вторгнення в Україну – 24 канал),
– сказав політик.
Він також наголосив, що тепер США готові рішучіше реагувати на російську ескалацію. Байден попередив Путіна, що у разі нападу на Україну він зробить те, чого не зробив у 2014 році, тобто, коли Росія окупувала Крим та вдерлася на Донбас.
Що політики казали про Україну на зустрічі 7 грудня
Розмова президентів тривала понад 2 години. Під час неї Байден попередив Путіна, що економічні санкції Заходи будуть серйозними, якщо той вдереться в Україну.
Очільник Білого дому також відкинув вимогу Путіна щодо того, що Київ не має вступати у НАТО. Байден наголосив, що таке рішення схвалюватиме лише Альянс і ніхто інший "не має права диктувати".
У Кремлі ж заявили, що президенти обговорили "внутрішньоукраїнську кризу". Російський політик цинічно закликав американського колегу "не перекладати відповідальність за ситуацію в Україні на плечі Москви".
До речі, в Офісі Президента України вважають, що нічого "сенсаційного" під час розмови політиків не було.
Коротко про можливий напад Росії на Україну
- Наразі Росія стягнула до нашого кордону понад 94 тисячі військових. Міністр оборони Олексій Резніков припустив, що кількість ворожих армійців може зрости і до 175 тисяч.
- Найбільш ймовірний час можливого наступу – січень 2022 року.
- У Великій Британії запевнили, що використають всі дипломатичні та економічні інструменти, щоб стримати Кремль від ескалації.
- Водночас Канада вирішила не відправляти додаткових військових інструкторів в Україну, щоб не призвести до ще більшого загострення на Донбасі. Країна планує спершу використовувати дипломатичні методи.
- До речі, у Збройних силах України кажуть, що готові до будь-якого розвитку подій.
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