У США досі не знають, чи прийняв Путін рішення про напад на Україну

Джо Байден та Володимир Путін 7 грудня поговорили віч-на-віч у відеорежимі. Однак навіть після цієї зустрічі Білий дім досі не знає, яке рішення прийняв очільник Кремля щодо наступу на Україну.

Путін так і не розкрив своїх намірів щодо України. Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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Ми досі не знаємо, чи прийняв Путін рішення (про подальше вторгнення в Україну – 24 канал),

– сказав політик.

Він також наголосив, що тепер США готові рішучіше реагувати на російську ескалацію. Байден попередив Путіна, що у разі нападу на Україну він зробить те, чого не зробив у 2014 році, тобто, коли Росія окупувала Крим та вдерлася на Донбас.

Що політики казали про Україну на зустрічі 7 грудня

Розмова президентів тривала понад 2 години. Під час неї Байден попередив Путіна, що економічні санкції Заходи будуть серйозними, якщо той вдереться в Україну.

Очільник Білого дому також відкинув вимогу Путіна щодо того, що Київ не має вступати у НАТО. Байден наголосив, що таке рішення схвалюватиме лише Альянс і ніхто інший "не має права диктувати".

У Кремлі ж заявили, що президенти обговорили "внутрішньоукраїнську кризу". Російський політик цинічно закликав американського колегу "не перекладати відповідальність за ситуацію в Україні на плечі Москви".

До речі, в Офісі Президента України вважають, що нічого "сенсаційного" під час розмови політиків не було.

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