США найближчими днями відправлять Україні нову партію військової допомоги

Україна найближчим часом отримає нову партію військової допомоги від США. Дуже ймовірно, що її передадуть ще до кінця січня.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу 26 січня. Він не назвав конкретної дати, але з огляду на формулювання "найближчими днями" це може статися ще до кінця місяця.

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Україна отримала вже 3 партії допомоги від США

Наприкінці січня Вашинтон вже тричі передавав Україні безпекову допомогу, зокрема – летальну зброю та інші боєприпаси. Так у США підтримують Україну та тлі загрози нового російського вторгнення.

Вперше літак з американським озброєнням сів у Києві у ніч проти 22 січня. Він доставив, зокрема, 90 тонн летальної зброї.

Ввечері 23 січня у "Борисполі" приземлився другий борт з військовою допомогою. Тоді привезли 80 тонн летального озброєння.

Третя партія допомоги від США прибула в Україну 25 січня. Американці знову передали сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

Брифінг Блінкена: дивіться відео

Хто ще допомагає Україні

Раніше американський Держдеп дозволив країнам Балтії постачати зброю свого виробництва в Україну. В Естонії заявили, що вже готові передати нашій державі протитанкові ракетні комплекси Javelin, "кількість яких вражає". Натомість Литва й Латвія нададуть американські ракетні комплекси Stinger. Там сподіваються, що у такий спосіб вдасться посилити військову обороноздатність України.

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