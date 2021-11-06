США закликають Німеччину використати "Північний потік-2" для стримування агресії Росії, – ЗМІ

Сполучені Штати дипломатичними каналами попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку загострення агресії Росії щодо України. Вашингтон закликає Берлін використати для стримування Москви "Північний потік-2".

Німецьке видання повідомляє, що США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до закордонних відомств у Берліні, Парижі та Лондоні.

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США закликають Німеччину протидіяти агресії Росії

У Берліні представники Вашингтона спілкуються як з урядом Ангели Меркель, так і з учасниками ймовірної нової коаліції.

США полягають на тому, щоб Німеччина використовувала газопровід "Північний потік-2", який наразі ще не отримав дозволу на експлуатацію, як важіль тиску на Кремль.

Зокрема, американська сторона очікує, що німецька зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації російського трубопроводу.

Можливе нарощування військ Росії біля кордону України: що відомо

Нещодавно The Washington Post опублікувало матеріали, в яких йшлося про те, що Росія знову нарощує свої війська поблизу кордонів України.

Водночас українська розвідка не зафіксувала зростання військової активності окупантів.

А видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких видко російську бронетехніку та артилерію.

Секретар Ради з нацбезпеки та оборони Олексій Данілов назвав інформацію про стягування військ Росією "свідомою дезінформацією".

У Кремлі від інформації про нарощування сили поблизу українського кордону також відхрестилися, назвавши її "фейк-кампанією".