Станція метро "Осокорки" перетворилася на арт-об'єкт: вражаючі фото

У Києві на станції метро з'явилась картинна галерея. На столичних "Осокорках" стелі станції заполонили мурали.

Напередодні вночі там представили унікальний арт-проект Національної Єдності "More Than Us".

Стіни станції прикрасили 8 муралів іноземних художників, зокрема з Швейцарії, Бразилії, Сполучених Штатів та Бельгії. На картинах відтворені історії, пов'язані з Україною.

Зокрема, це образи тварин з Червоної книги, шкільний вчитель з міста Гадяч, який пройшов війну на Донбасі, зруйнована Авдіївка, образ кримськотатарської жінки у традиційному одязі, а також портрет Богдана Ступки. Усі 8 картин є цілісною історією нашої країни.



Станція метро Осокорки перетворилася на арт-об'єкт/фото "Укрінформ"



Стіни станції прикрасили 8 муралів/фото "Укрінформ"



Мурали малювали іноземні художники/фото "Укрінформ"



Мурал Богдан Ступка/фото "Укрінформ"



Ліворуч мурал, через який нещодавно відбувся скандал/фото "Укрінформ"

Нагадаємо, у Києві зі скандалом завершили мурал на станції "Осокорки", який малювали тиждень. Пасажири звернулися до поліції, вважаючи, що вандали зіпсували ще не закінчену фреску.