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      Станція метро "Осокорки" перетворилася на арт-об'єкт: вражаючі фото

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      Мурали на Осокорках
      Мурали на Осокорках / kiev.informator.ua

      У Києві на станції метро з'явилась картинна галерея. На столичних "Осокорках" стелі станції заполонили мурали.

      Напередодні вночі там представили унікальний арт-проект Національної Єдності "More Than Us".

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      Стіни станції прикрасили 8 муралів іноземних художників, зокрема з Швейцарії, Бразилії, Сполучених Штатів та Бельгії. На картинах відтворені історії, пов'язані з Україною.

      Зокрема, це образи тварин з Червоної книги, шкільний вчитель з міста Гадяч, який пройшов війну на Донбасі, зруйнована Авдіївка, образ кримськотатарської жінки у традиційному одязі, а також портрет Богдана Ступки. Усі 8 картин є цілісною історією нашої країни.

      мурали осокорки
      Станція метро Осокорки перетворилася на арт-об'єкт/фото "Укрінформ"

      мурали осокорки
      Стіни станції прикрасили 8 муралів/фото "Укрінформ"

      мурали осокорки
      Мурали малювали іноземні художники/фото "Укрінформ"

      мурали осокорки
      Мурал Богдан Ступка/фото "Укрінформ"

      мурали осокорки
      Ліворуч мурал, через який нещодавно відбувся скандал/фото "Укрінформ"

      Нагадаємо, у Києві зі скандалом завершили мурал на станції "Осокорки", який малювали тиждень. Пасажири звернулися до поліції, вважаючи, що вандали зіпсували ще не закінчену фреску.

       

      Теги: Новини України Новини Києва метро Мистецтво Новини культури
      Джерело: 24 канал
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