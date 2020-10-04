Сучасна людина не випускає з рук свій смартфон. Він з нами всюди: під час їжі, під час прогулянки, вдома та на роботі. А чи знаєте ви, що таке номофобія?

Фобія – це ірраціональна реакція на події чи явища. Тому, якщо відсутність смартфону викликає у вас досаду, що на роботі не буде доступна улюблена гра, то номофобією це не можна назвати, зазначає 24 канал.

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Номофобія – що це таке?

Почуття страху у людині, що спричинене відсутністю її смартфону, називається номофобія. В англійській мові воно звучить так: no-mobile-phone phobia, це буквально означає "страх без мобільного".

Як проявляється номофобія

Усі думки людини крутяться довкола розлучення з ґаджетом, вона не може звільнитись від бажання знайти свій телефон.

За такою людиною можна помітити таку поведінку:

дратівливість;

неможливість зосередитися;

почуття сильного дискомфорту;

печаль, розгубленості.

Також номофобія може бути й з телефоном у руках, адже часто це острах залишитися без мобільного телефона, де немає зв'язку з "великим" світом.

Звісно, що в людей можна часто спостерігати переліченні вище ознаки, але якщо вони несильно виражені, то це не робить з вас номофоба.



Смартфон з нами всюди / Фото pexels

Коли номофобія перетворюється в розлад

У людей, в яких страх залишитись без девайса перетворився на справжній розлад, виражені такі ознаки:

сплутаність думок або свідомості;

прискорене серцебиття;

панічний страх;

пітливість;

озноб.

Така людина не заспокоїться, поки не візьме до рук власний девайс.

Подекуди, номофобія яскраво проявляється, коли лише одна думка про те, що смартфону не буде поруч – стає причиною справжньої паніки.

Лікування

Якщо ви помітили будь-які з цих ознак, то радимо звернутись до психолога та психотерапевта. Адже номофобія давно вважається залежністю, яку прирівнюють до наркоманії, ігроманії та алкоголізму. У деяких реабілітаційних центрах розроблені спеціальні програми для боротьби з номофобією.