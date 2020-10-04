Страх залишитись без телефону: що потрібно знати про номофобію та як з нею боротися
Сучасна людина не випускає з рук свій смартфон. Він з нами всюди: під час їжі, під час прогулянки, вдома та на роботі. А чи знаєте ви, що таке номофобія?
Фобія – це ірраціональна реакція на події чи явища. Тому, якщо відсутність смартфону викликає у вас досаду, що на роботі не буде доступна улюблена гра, то номофобією це не можна назвати, зазначає 24 канал.
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Номофобія – що це таке?
Почуття страху у людині, що спричинене відсутністю її смартфону, називається номофобія. В англійській мові воно звучить так: no-mobile-phone phobia, це буквально означає "страх без мобільного".
Як проявляється номофобія
Усі думки людини крутяться довкола розлучення з ґаджетом, вона не може звільнитись від бажання знайти свій телефон.
За такою людиною можна помітити таку поведінку:
- дратівливість;
- неможливість зосередитися;
- почуття сильного дискомфорту;
- печаль, розгубленості.
Також номофобія може бути й з телефоном у руках, адже часто це острах залишитися без мобільного телефона, де немає зв'язку з "великим" світом.
Звісно, що в людей можна часто спостерігати переліченні вище ознаки, але якщо вони несильно виражені, то це не робить з вас номофоба.
Смартфон з нами всюди / Фото pexels
Коли номофобія перетворюється в розлад
У людей, в яких страх залишитись без девайса перетворився на справжній розлад, виражені такі ознаки:
- сплутаність думок або свідомості;
- прискорене серцебиття;
- панічний страх;
- пітливість;
- озноб.
Така людина не заспокоїться, поки не візьме до рук власний девайс.
Подекуди, номофобія яскраво проявляється, коли лише одна думка про те, що смартфону не буде поруч – стає причиною справжньої паніки.
Лікування
Якщо ви помітили будь-які з цих ознак, то радимо звернутись до психолога та психотерапевта. Адже номофобія давно вважається залежністю, яку прирівнюють до наркоманії, ігроманії та алкоголізму. У деяких реабілітаційних центрах розроблені спеціальні програми для боротьби з номофобією.