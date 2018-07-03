Студія Bethesda Softworks анонсувала вихід гри Fallout 5

Після того як студія Bethesda Softworks оголосила про те, що Fallout 76 буде орієнтована на мультиплеєр, багато фанатів серії розкритикували таке рішення компанії. Проте керівник та виконавчий продюсер Bethesda Game Studios Тодд Говард в рамках подкасту одному із німецьких порталів повідомив, що наступна частина серії обов'язково стане грою для одиночного проходження.

Про це повідомляє GameStar.

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За його словами, розробники дотримуються думки, що мультиплеєр і одиночне проходження повинні існувати окремо один від одного. Такої ж концепції Bethesda Softworks дотримується і в грі The Elder Scrolls.

Нагадаємо, що Fallout 76 створюється на оновленій версії движка Creation Engine, тому автори обіцяють поліпшені графіку, систему освітлення і технології промальовування ландшафту. Гра побачить світ 14 листопада 2018 року на Xbox One, PlayStation 4 і PC. Перед цим її пропустять через бета-тестування, в яке допустять всіх тих, хто оформить попереднє замовлення.

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