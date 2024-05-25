Мінімум 8 літаків споряджено ракетами: у мережі з'явилися нові супутникові знімки бази "Оленья"

На нових супутникових знімках видно, що на авіабазі "Оленья" росіяни спорядили ракетами щонайменше 8 бортів. Це свідчить, що ворог може готуватися до нових атак.

Про це пишуть у мережі. Зокрема, нові знімки опублікував телеграм-канал Tracking, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на аеродромі "Оленья"

На нових супутникових знімках від 24 травня 2024 року видно, що на аеродромі "Оленья" в Мурманській області перебувають десятки ворожих стратегічних літаків. Так, станом на ранок п'ятниці на авіабазі були розміщені:

10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС,

38 бомбардувальників Ту-22М3, з яких активно використовуються лише 10 для тренувань та бойових вильотів,

3 військово-транспортні літаки Ан-12.

Супутникові знімки аеродрому "Оленья" від 24 травня 2024 року / Фото Tracking

Суттєвих змін щодо кількості бортів на авіабазі не спостерігається, однак на знімках видно, що щонайменше 8 літаків споряджені ракетами. Так, на 4 борти Ту-95МС встановили крилаті ракети Х-101, а 4 борти Ту-22М3 спорядили ракетами Х-22.

Водночас бортів Ту-95МС поменшало на базі "Оленья". Як пишуть у мережі, стратегічні бомбардувальники могли передислокувати на Далекий Схід.

Українські захисники нищать ворожу авіацію

У травні українські захисники влаштували "літакопад" для російських військових. Так, протягом місяця Сили оборони збили 6 штурмовиків Су-25. Крайній літак українські захисники "приземлили" 23 травня на Донеччині.

Літаки Су-25, які розробили в СРСР, є одними з найуспішніших штурмовиків. Ці борти використовують у близько 30 країнах світу для підтримки наземних військ. Детальніше про характеристики Су-25 можна дізнатися за посиланням.

До слова, усі 6 Су-25 в травні збили зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Говорячи про те, як українським захисникам вдається збивати Су-25, речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що "легкі часи" для окупантів скінчилися і тепер буде вогонь у відповідь, а ось запал підлітати так близько – зменшиться.