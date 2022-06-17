Так і не навчився вимовляти ім'я президента Казахстану: епічне відео ганьби Путіна

Російський президент Володимир Путін попри тривалу політичну кар'єру, схоже, не до кінця поборов проблеми з вимовою. Лідер Росії не зумів вимовити ім'я президента Казахстану.

Путін осоромився з ім'ям Токаєва

Путін виступив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, куди також приїхав лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, повідомляє 24 канал.

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Російський диктатор спробував сказати щось про виступ Токаєва, але не зміг вимовити повне ім'я президента Казахстану. Путін "проковтнув" ім'я Токаєва, як з часом проковтне й поразку Росії у війні проти України.

Дивіться відео, як Путін осоромився з ім'ям Токаєва

З іншого боку, можливо, проблеми з вимовою підтверджують те, що Путін дійсно хворий на рак. Як відомо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін переніс важку форму раку, через що йому залишилося жити ще 3 роки.

Інформацію про те, що Путін хворий на рак, підтверджував глава української розвідки Кирило Буданов. За даними Newsweek, російський диктатор пройшов курс лікування від раку на пізній стадії.

Якщо ж це не симптоми раку, то Путіну варто звернутися до логопеда. Можливо, військове керівництво неправильно розуміє його накази. Зрештою, з уст російського диктатора постійно зривається єресь про якихось "нацистів" та "спецоперацію".

Ще одна версія, чому Путін не зміг вимовити ім'я Токаєва – позиція президента Казахстану. Останній прямо перед Путіним заявив, що Казахстан не визнає так звані маріонеткові "псевдореспубліки" на Донбасі.

Основні тези Путіна під час форуму у Санкт-Петербурзі

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