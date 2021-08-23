"Талібан" погрожує наслідками у разі затягування з виведенням військ США з Афганістану

"Талібан" пригрозив наслідками у випадку, якщо військові США не покинуть територію Афганістану до 31 серпня. Терористи повідомили, що це – "червона лінія".

Речник терористів Сухаїл Шахін повідомив, що бойовики не дадуть США та Великій Британії додаткових днів для евакуації. Якщо країни попросять ще трішки часу, відповідь буде "ні".

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Це червона лінія. Або будуть наслідки. Це створить недовіру між нами. Якщо вони збираються продовжувати окупацію – це викличе реакцію,

– заявив речник "Талібану".

Шахін наголосив, що про виведення військових до 31 серпня оголосив президент США Джо Байден.

Окрім того, Шахін відзначився цинічною заявою, що люди начебто намагаються виїхати з захопленого Афганістану, бо хочуть жити у багатших країнах Заходу.

Заява Байдена про 31 серпня

Раніше бойовики заявляли: військові США мають залишити територію Афганістану до 11 вересня 2021 року – роковин наймасштабнішого теракту в історії людства.

За словами Джо Байдена, військові США можуть вийти з території Афганістану вже до 31 серпня. Водночас ситуацію президент схарактеризував лише словом "постараємося".

Байден наголосив, що завершення американської місії на території країни може затягнутися. Усе тому, що військові мають дочекатися завершення процесу евакуації громадян США.

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