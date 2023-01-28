Данілов потролив ниття росіян через танки Україні цитатою з "Шерлока Холмса"

Світ продовжує надавати потужну зброю Україні, зокрема танки. Через це у росіян вже почалась істерика.

Секретар РНБО Олексій Данілов вирішив потролити ниття росіян. Він згадав цитату з "Шерлока Холмса".

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Як Данілов потролив росіян

Секретар РНБО написав, що письменник Артур Конан Дойл буцімто "прокоментував" реакцію жителів Росії щодо надання Україні танків:

"Десь удалині, на похмурих просторах боліт, пролунав той дивний звук… Вітер доніс до нас спочатку глухе гарчання, а потім ревіння, що помалу перейшло в тужливе виття. Ці дикі звуки повторювалися в такій послідовності раз у раз, наповнюючи собою повітря". Кажуть, що так завивають з московських боліт, щоразу, коли союзники "кладуть" (не помічають) чергові путінські "червоні лінії",

– посміявся Данілов.

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