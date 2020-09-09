Тарас Кльофа заслужений лікар України та учасник АТО балотується в мери Львова від пропрезидентської партії "Слуга народу".

На своїй сторінці у фейсбуці Тарас Кльофа пише, що має великий досвід та добре знає з середини медичну та військову сферу та усвідомлює, що і як потрібно змінювати. Сайт 24 каналу знайомить з біографією кандидата.

Я усвідомлюю, що єдиною можливістю втілити реальні зміни на краще у нашому місті – це взяти особисту відповідальність за зміни. Я маю чітке бачення і цілісну стратегію реформ. Я балотуюсь на посаду міського голови Львова, щоб кожен мешканець нашого міста відчув гідність, добробут та безпеку, — пише Кльофа.

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Біографія

Кльофа Тарас Григорович народився 8 квітня 1974 року у Львові. За освітою Кльофа лікар, у 1997 році закінчив ЛНМУ ім. Данила Галицького за спеціальністю "Лікувальна справа". А вже у 2000 році закінчив Українську військово-медичну академію у Києві за спеціальністю "Хірургія".

За медичним фахом Тарас Кльофа — лікар-уролог. Відомо, що він кандидат медичних наук полковник медичної служби та має понад 20 років медичної практики. Кльофа є заслуженим лікарем України та нагороджений орденом Данила Галицького за особисту мужність, героїзм та вірність військовій присязі.

У 2004 році, під час Іракської війни брав участь у миротворчих операціях під егідою ООН. Там він був старшим ординатором хірургічного відділення в 6 ОМБР (окремій механізованій бригаді).

Також Тарас Кльофа був в АТО с 2014 по 2016 роки, де загалом провів близько 400 днів. На Донбасі він був провідним 66-го військового мобільного госпіталю, евакуйовував та транспортував поранених. Тоді він мав позивний "Док".

До речі, це не перший його похід у політику. Так, ще у 2015 році Тарас Кльофа обраний депутатом Львівської міськради від "Самопомочі". У 2019 році він також балотувався до Верховної Ради у мажоритарному окрузі №118, але нардепом так і не став. У травні 2020 року Кльофа заявив про вихід з фракції "Самопоміч" через розбіжності у позиціях.

Кандидат у мери одружений та має двох дітей — сина Назара та доньку Христину.

На роботі / Фото офіційна сторінка на фейсбуці Тараса Кльофи

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Декларація

У декларації за 2019 рік Кльофа задекларував квартиру у Львові, площею 67,1 квадратних метрів, яку придбав у 2009 році. Має у власності гараж площею 27,3 квадратних метри та земельну ділянку у Мостиському районі Львівської області площею 2 гектари. Автомобілі у Кльофи відсутні.

Щодо доходів, то за 2019 рік Кльофа отримав 338 тисяч гривень зарплатні у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. Його дружина Ольга заробила 64 тисячі гривень.

Тарас Кльофа отримав 100 тисяч гривень виплат соціального фонду та задекларував дохід у 179 тисяч гривень від відчуження рухомого майна.

Готівкою Кльофа має 650 тисяч гривень, а на банківських рахунках у нього є трохи більше 64 тисяч гривень.

Програма на виборах

У свої передвиборчій кампанії Тарас Кльофа робить акцент саме на медицині та здоров’ї. Кандидат у мери планує розвивати гуманітарну сферу, захищати інтереси ветеранів та членів сімей учасників бойових дій.