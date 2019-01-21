#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
Вже кілька тижнів у соцмережах шириться новий тренд - 10yearschallenge. В рамках челенджу користувачі публікують своє свіже фото з 2019 року та знімок, зроблений 10 років тому, у 2009 році.
Техно 24 вирішив нагадати, як виглядали популярні бренди у 2009 році.
Наприкінці 2018 року компанія HMD Global представила новий смартфон Nokia 8.1. При цьому 10 років тому популярною була модель Nokia 6700 Classic.
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Так виглядає модель Nokia 8.1 у 2019 році
Nokia 6700 Classic у 2009 році
Нині найпопулярнішою моделлю Samsung є флагман Galaxy Note 9. А от 10 років тому компанія представила модель Samsung S5230/Star. До речі, старіша версія теж оснащена сенсорним екраном.
Samsung Galaxy Note 9 у 2019 році
Samsung S5230/Star, 2009 рік
Нині смартфони Motorola не є дуже популярними. Найсвіжіший свій девайс компанія представила у вересні, він має назву One Power. А от 10 років тому телефони Motorola були на піку популярності. Наприклад, модель Motorola Droid, яка на той час виглядала дуже оригінально.
Модель One Power у 2019 році
Motorola Droid у 2009 році
Новий смартфон iPhone Xs Max компанія представила на презентації у вересні. Наразі це найкраща модель компанії. А от у 2009 році Apple випустила одну із перших моделей iPhone - iPhone 3GS.
Смартфон iPhone Xs Max
iPhone 3GS у 2009 році
LG – це ще одна компанія, чиї телефони були дуже популярними у минулому десятилітті. Наприкінці 2018 році компанія випустила V40 ThinQ. При цьому 10 років тому був попит на модель LG GM750.
LG V40 ThinQ, представлений у 2018 році
LG GM750 у 2009 році
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