#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році

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iPhone 3GS та iPhone X
iPhone 3GS та iPhone X / Фото з відкритих джерел

Вже кілька тижнів у соцмережах шириться новий тренд - 10yearschallenge. В рамках челенджу користувачі публікують своє свіже фото з 2019 року та знімок, зроблений 10 років тому, у 2009 році.

Техно 24 вирішив нагадати, як виглядали популярні бренди у 2009 році.

Наприкінці 2018 року компанія HMD Global  представила новий смартфон Nokia 8.1. При цьому 10 років тому популярною була модель  Nokia 6700 Classic.

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Nokia 8.1

Так виглядає модель Nokia 8.1 у 2019 році

Nokia 6700 Classic

Nokia 6700 Classic у 2009 році

Нині найпопулярнішою моделлю Samsung є флагман Galaxy Note 9. А от 10 років тому компанія представила модель Samsung S5230/Star. До речі, старіша версія теж оснащена сенсорним екраном.

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 у 2019 році

Samsung S5230/Star

Samsung S5230/Star, 2009 рік

Нині смартфони Motorola не є дуже популярними. Найсвіжіший свій девайс компанія представила у вересні, він має назву One Power. А от 10 років тому телефони Motorola були на піку популярності. Наприклад, модель Motorola Droid, яка на той час виглядала дуже оригінально.

One Power

Модель One Power у 2019 році

Motorola Droid

Motorola Droid у 2009 році

Новий смартфон iPhone Xs Max компанія представила на презентації у вересні. Наразі це найкраща модель компанії. А от у 2009 році Apple випустила одну із перших моделей iPhone - iPhone 3GS.

iPhone Xs Max

Смартфон iPhone Xs Max

iPhone 3GS

iPhone 3GS у 2009 році

LG – це ще одна компанія, чиї телефони були дуже популярними у минулому десятилітті. Наприкінці 2018 році компанія випустила V40 ThinQ. При цьому 10 років тому був попит на модель LG GM750.

LG V40 ThinQ.

LG V40 ThinQ, представлений у 2018 році

LG GM750

LG GM750 у 2009 році

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: Техно
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