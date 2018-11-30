Android-пристрої отримають "магію Apple"

Компанія Google продовжує розвивати операційну систему Android і робить з неї достойного конкурента iOS. Відтепер пристрої, які працюють під управлінням операційки від пошукового гіганта, отримають змогу підключати Bluetooth-пристрої, коли їх підносять до смартфона.

Про це повідомляє Geekon.

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В першу чергу, нова функція Android, що отримала назву Fast Pairing, буде використовуватися для безшовного підключення бездротових гарнітур з кейсами, моду на які також задала корпорація Apple, після релізу AirPods. Раніше Google вже запускала функцію в тестовому режимі, проте підтримували таке підключення тільки смартфони і навушники фірмового виробництва пошукового гіганта – Google Pixe і Google Pixel Buds відповідно.

Тепер же компанія офіційно підтвердила масовий реліз функції Fast Pairing в найближчому сукупному оновленні для всіх смартфонів, що працюють на базі системи версії не нижче Android 6.0.

Крім фірмових бездротових навушників Google, в новій функції будуть підтримуватися гарнітури і портативні колонки від інших виробників, а саме: Libratone Q Adapt On-Ear і Plantronics Voyager 8200, Jaybird, Anker, Bose і ще кілька менш брендово-відомих Bluetooth-пристроїв.

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