Апарат InSight надіслав перше "селфі" із Марсу

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InSight надіслав перше "селфі" із Марсу
InSight надіслав перше "селфі" із Марсу / spacenews.com

Космічний апарат InSight, який приземлився на планеті Марс 26 листопада, надіслав на Землю своє перше «селфі» із червоної планети. На фотографії видно наукові прилади та штанги датчиків погоди.

Про це сказано на офіційному сайті NASA.

Аби зробити це фото апарат використав роботизовану руку.

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Спочатку інженери мають прийняти рішення, де в цьому робочому просторі варто розмістити прилади космічного корабля. Далі роботизованій руці нададуть команду ретельно встановити сейсмометр (SEIS) і датчик теплового потоку в обраних місцях. Обидва найкраще працюють на рівній поверхні, і інженери хочуть уникати установки їх на каменях.

Це особливо важливо, адже поміж каменів могло постраждати обкладення та інструменти, що використовує апарат для роботи.

InSight надіслав перше «селфі» із Марсу

Фото зроблене за допомогою роботизованої руки

Що таке InSight? Це космічний апорт, який NАSA запустило 5 травня. 26 листопада космічний апарат InSight здійснив посадку на поверхню Марса. На борту InSight є два основні інструменти – буровий зонд і набір надточних сейсмографів, за допомогою яких дослідники планують вивчати поштовхи всередині планети і дізнатися, які з них викликані природними коливаннями, а які - падіннями метеоритів із зовні.

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Теги: Техно Марс NASA Космос
Джерело: Техно
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