Апарат OSIRIS-REx знайшов на астероїді Бенну сліди води

Космічний апарат OSIRIS-REx виявив сліди води на досліджуваному астероїді Бенну. Мовиться про "гідровмісні мінерали".

Про це повідомили у NASA.

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Зазначається, що про наявність слідів води на астероїді Бенну свідчать дані, зібрані двома спектрометрами автоматичної станції OSIRIS-REx. Ці прилади виявили наявність гідроксилів, або водних залишків.

Фахівці, залучені до підтримки місії апарату OSIRIS-REx, підозрюють, що гідроксили є на астероїді Бенну всюди. Це означає, що, ймовірно, колись у минулому вода була присутня на більшому астрономічному об'єкті, від якого відколовся астероїд Бенну. Експерти підкреслили, що через малі розміри на самому астероїді води в рідкому вигляді не було.

Data collected by @OSIRISREx's approach to asteroid #Bennu has revealed water locked inside. The mission team aimed three instruments towards Bennu during the approach and began making these first scientific observations. Learn more: https://t.co/LMoKD9KGml #AGU18 pic.twitter.com/xp6P4CveV5 — NASA (@NASA) 10 грудня 2018 р.

Що відомо про програму OSIRIS-REx?Зонд, виведено в космос у вересні 2016 року. Апарат оснащений низкою приладів, серед яких фотокамери, спектрометри і лазерні висотоміри. Апарат пролетів 2,2 мільйона кілометрів і 3 грудня наблизився до астероїда Бенну на 19 кілометрів. Планується, що згодом буде здійснена операція з захопленню грунту на астероїді за допомогою руки-маніпулятора, керованою спеціальним пневматичним пристроєм. Співробітники NASA розраховують зібрати від 60 грамів до 2 кілограмів грунту з поверхні об'єкта.



Одна з головних цілей цього проекту – отримання нових даних про будову і склад астероїдів, що представляють потенційну небезпеку для нашої планети. Згодом ці відомості можуть бути використані при організації спеціальних місій щодо запобігання астероїдної загрози. Передбачається, що пробу грунту на астероїді апарат візьме в середині 2020 року. А повернення на Землю капсули зонда заплановано на вересень 2023 року.

Що відомо про астероїд Бенну?Його класифікують як вуглецевий астероїд спектрального класу В. Такі астероїди могли бути джерелом забезпечення складних органічних сполук і води для молодої Землі. Орбіти Землі і Бенну перетинаються – ймовірність зіткнення із нашою планетою оцінено в один до 4 тисяч. 10 грудня 2018 року у NASA повідомили, що на поверхні астероїда знайдено сліди води, яка могла бути присутньою у рідкому виді на більшому об'єкті від якого відколовся астероїд.

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