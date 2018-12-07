Asus випустила смартфон Zenfone Max Pro (M2) з потужною батареєю та NFC
Компанія Asus представила два нових смартфони Zenfone Max Pro (M2) і Zenfone Max (M2). Серед переваг старшої версії – потужна батарея та модуль модуль NFC.
Про це пише tehnot.com.
Asus Zenfone Max Pro (M2)
Цей пристрій отримав 6,3-дюймовий екран з роздільною здатністю 2280х1080 пікселів та співвідношенням сторін 19:9. Вгорі можемо побачити виріз. Для додаткової міцності екран покритий захисним склом Gorilla Glass 6 покоління.
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Asus Zenfone Max Pro (M2) отримав модуль NFC
Працює пристрій на процесорі Snapdragon 660 у парі з 4 ГБ оперативної пам’яті. На вибір у користувача накопичувачі об’ємом 64 або 128 ГБ.
Новинка отримала місткий акумулятор на 5000 мАг, із можливістю швидкої зарядки. Також пристрій оснащений модулем NFC, що дає змогу розплачуватися в магазинах за допомогою смартфона.
Ціна на Asus Zenfone Max Pro (M2) стартує від 270 доларів (7560 гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Asus Zenfone Max Pro (M2)
- Дисплей
- Діагональ: 6,3 дюйма
Роздільна здатність: 2280×1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 660
- ВідеопроцесорAdreno 512
- Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
Вбудована: 64/128 ГБ
- КамераОсновна: 12 + 5 Мп
Фронтальна: 13 Мп
- Акумулятор5000 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo
Asus Zenfone Max (M2)
Молодша версія має таку ж діагональ, але меншу роздільну здатність - 1520х720 пікселів. Серцем смартфона став процесор Snapdragon 632 із 3 або 4 ГБ оперативної пам’яті. Існують модифікації із 32 або 64 ГБ вбудованого сховища.
Смартфон коштує 190 доларів
А от модуля NFC тут зовсім немає. Також молодша версія отримала меншу батарею - 4000 мАг.
Вартість Asus Zenfone Max (M2) стартує від 190 доларів (5 300 гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Дисплей
- Діагональ: 6,3 дюйма
Роздільна здатність: 1520х720 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 632
- ВідеопроцесорAdreno 506
- Пам'ятьОперативна: 3/4 ГБ
Вбудована: 32/64 ГБ
- КамераОсновна: 13 + 2 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор4000 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo
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