Asus випустила смартфон Zenfone Max Pro (M2) з потужною батареєю та NFC

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Zenfone Max Pro (M2) з потужною батареєю та NFC
Zenfone Max Pro (M2) з потужною батареєю та NFC / tehnot.com

Компанія Asus представила два нових смартфони Zenfone Max Pro (M2) і Zenfone Max (M2). Серед переваг старшої версії – потужна батарея та модуль модуль NFC.

Про це пише tehnot.com.

Asus Zenfone Max Pro (M2)

Цей пристрій отримав 6,3-дюймовий екран з роздільною здатністю 2280х1080 пікселів та співвідношенням сторін 19:9. Вгорі можемо побачити виріз. Для додаткової міцності екран покритий захисним склом Gorilla Glass 6 покоління.

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Asus Zenfone Max Pro (M2)

Asus Zenfone Max Pro (M2) отримав модуль NFC

Працює пристрій на процесорі Snapdragon 660 у парі з 4 ГБ оперативної пам’яті. На вибір у користувача накопичувачі об’ємом 64 або 128 ГБ.

Новинка отримала місткий акумулятор на 5000 мАг, із можливістю швидкої зарядки. Також пристрій оснащений модулем NFC, що дає змогу розплачуватися в магазинах за допомогою смартфона.

Ціна на Asus Zenfone Max Pro (M2) стартує від 270 доларів (7560 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Asus Zenfone Max Pro (M2)

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,3 дюйма
    Роздільна здатність: 2280×1080 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 660
  • ВідеопроцесорAdreno 512
  • Пам'ятьОперативна: 4 ГБ
    Вбудована: 64/128 ГБ
  • КамераОсновна: 12 + 5 Мп
    ​Фронтальна: 13 Мп
  • Акумулятор5000 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

Asus Zenfone Max (M2)

Молодша версія має таку ж діагональ, але меншу роздільну здатність - 1520х720 пікселів. Серцем смартфона став процесор Snapdragon 632 із 3 або 4 ГБ оперативної пам’яті. Існують модифікації із 32 або 64 ГБ вбудованого сховища.

Asus Zenfone Max (M2)

Смартфон коштує 190 доларів

А от модуля NFC тут зовсім немає. Також молодша версія отримала меншу батарею - 4000 мАг.

Вартість Asus Zenfone Max (M2) стартує від 190 доларів (5 300 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей
  • Діагональ: 6,3 дюйма
    Роздільна здатність: 1520х720 пікселів
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 632
  • ВідеопроцесорAdreno 506
  • Пам'ятьОперативна: 3/4 ГБ
    Вбудована: 32/64 ГБ
  • КамераОсновна: 13 + 2 Мп
    ​Фронтальна: 8 Мп
  • Акумулятор4000 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфони Asus
Джерело: Техно
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