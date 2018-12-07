Asus випустила смартфон Zenfone Max Pro (M2) з потужною батареєю та NFC

Компанія Asus представила два нових смартфони Zenfone Max Pro (M2) і Zenfone Max (M2). Серед переваг старшої версії – потужна батарея та модуль модуль NFC.

Про це пише tehnot.com.

Asus Zenfone Max Pro (M2)

Цей пристрій отримав 6,3-дюймовий екран з роздільною здатністю 2280х1080 пікселів та співвідношенням сторін 19:9. Вгорі можемо побачити виріз. Для додаткової міцності екран покритий захисним склом Gorilla Glass 6 покоління.

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Asus Zenfone Max Pro (M2) отримав модуль NFC

Працює пристрій на процесорі Snapdragon 660 у парі з 4 ГБ оперативної пам’яті. На вибір у користувача накопичувачі об’ємом 64 або 128 ГБ.

Новинка отримала місткий акумулятор на 5000 мАг, із можливістю швидкої зарядки. Також пристрій оснащений модулем NFC, що дає змогу розплачуватися в магазинах за допомогою смартфона.

Ціна на Asus Zenfone Max Pro (M2) стартує від 270 доларів (7560 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Asus Zenfone Max Pro (M2) Дисплей

Діагональ: 6,3 дюйма

Роздільна здатність: 2280×1080 пікселів

Роздільна здатність: 2280×1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 660

Qualcomm Snapdragon 660 Відеопроцесор Adreno 512

Adreno 512 Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 12 + 5 Мп

​Фронтальна: 13 Мп

Основна: 12 + 5 Мп ​Фронтальна: 13 Мп Акумулятор 5000 мАг

5000 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

Asus Zenfone Max (M2)

Молодша версія має таку ж діагональ, але меншу роздільну здатність - 1520х720 пікселів. Серцем смартфона став процесор Snapdragon 632 із 3 або 4 ГБ оперативної пам’яті. Існують модифікації із 32 або 64 ГБ вбудованого сховища.

Смартфон коштує 190 доларів

А от модуля NFC тут зовсім немає. Також молодша версія отримала меншу батарею - 4000 мАг.

Вартість Asus Zenfone Max (M2) стартує від 190 доларів (5 300 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей

Діагональ: 6,3 дюйма

Роздільна здатність: 1520х720 пікселів

Роздільна здатність: 1520х720 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 632

Qualcomm Snapdragon 632 Відеопроцесор Adreno 506

Adreno 506 Пам'ять Оперативна: 3/4 ГБ

Вбудована: 32/64 ГБ

Оперативна: 3/4 ГБ Вбудована: 32/64 ГБ Камера Основна: 13 + 2 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 13 + 2 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 4000 мАг

4000 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

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