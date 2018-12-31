Автомобілі Audi отримають новий аудіопроцесор від Samsung

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Автомобілі Audi отримають новий аудіопроцесор від Samsung
Автомобілі Audi отримають новий аудіопроцесор від Samsung / Audi

Компанія Samsung Electronics повідомила про те, що процесори Exynos Auto V9 використовуватиме автовиробник Audi для своїх інформаційно-розважальних систем нового покоління. До слова, чіп від Samsung виготовлений за 8-нанометровою технологією.

Про це повідомляє 3D News.

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Виріб спроектовано спеціально для застосування в автомобільних бортових медіасистемах. В основі процесора – вісім обчислювальних ядер ARM Cortex-A76 з тактовою частотою до 2,1 ГГц. Передбачені вбудовані засоби забезпечення безпеки.

Графічний вузол Mali G76 GPU забезпечує можливість виведення зображення відразу на шість дисплеїв. Це можуть бути, скажімо, багатокомпонентний екран приладової панелі, центральний дисплей, екрани для пасажирів на задньому ряду сидінь та інші.

Exynos Auto V9
Аудіопроцесор Exynos Auto V9

За високу якість звуку відповідають чотири аудіосопроцессора HiFi 4. Передбачено 12 каналів підключення камер для реалізації найрізноманітніших функцій.

Exynos Auto V9 підтримує оперативну пам'ять LPDDR4 і LPDDR5 DRAM. Нарешті, згаданий нейропроцессорний блок NPU (Neural Processing Unit), що забезпечує прискорення виконання операцій, пов'язаних із штучним інтелектом, таких як розпізнавання осіб, голосів, жестів тощо.

Відзначимо, медіасистеми Audi на платформі Samsung Exynos Auto V9 з'являться до 2021 року.

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Теги: Техно Samsung Audi Ґаджети Процесори Авто
Джерело: Техно
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