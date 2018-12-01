Без шансів для грабіжників: Xiaomi представила розумний замок для дверей
Компанія Xiaomi представила дверний смарт-замок MIjia Smart Door Lock. Це далеко не перша подібна розробка китайців, проте новинка отримала оновлений дизайн та одразу 6 способів відкриття.
Про це повідомляє 4PDA.
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MIjia Smart Door Lock встановлюється на двері, як і будь-який інший замок, але пропонує набагато більше можливостей для розблокування і входу в квартиру або будинок. У ньому використовується надійний інтелектуальний механізм блокування C-класу, який підтримує такі способи відкриття:
- Сканування відбитка пальця;
- Введення пароля;
- Використання NFC-мітки;
- Розблокування по Bluetooth;
- Відкриття класичним ключем;
- Через мобільний додаток.
За запевненням виробника, в замку використовується сім датчиків, що відповідають за безпеку, і більше десятка різних технологій для забезпечення повного захисту від сторонніх.
Xiaomi MIjia Smart Door Lock має 6 способів розблокування
Відзначимо, смарт-замок MIjia Smart Door Lock надійде в продаж вже 5 грудня, проте наразі ціна новинки не повідомляється.
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