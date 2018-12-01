Без шансів для грабіжників: Xiaomi представила розумний замок для дверей

Компанія Xiaomi представила дверний смарт-замок MIjia Smart Door Lock. Це далеко не перша подібна розробка китайців, проте новинка отримала оновлений дизайн та одразу 6 способів відкриття.

Про це повідомляє 4PDA.

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MIjia Smart Door Lock встановлюється на двері, як і будь-який інший замок, але пропонує набагато більше можливостей для розблокування і входу в квартиру або будинок. У ньому використовується надійний інтелектуальний механізм блокування C-класу, який підтримує такі способи відкриття:

Сканування відбитка пальця; Введення пароля; Використання NFC-мітки; Розблокування по Bluetooth; Відкриття класичним ключем; Через мобільний додаток.

За запевненням виробника, в замку використовується сім датчиків, що відповідають за безпеку, і більше десятка різних технологій для забезпечення повного захисту від сторонніх.



Xiaomi MIjia Smart Door Lock має 6 способів розблокування

Відзначимо, смарт-замок MIjia Smart Door Lock надійде в продаж вже 5 грудня, проте наразі ціна новинки не повідомляється.

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