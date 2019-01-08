Бюджетну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 представили офіційно: характеристики

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NVIDIA GeForce RTX 2060: характеристики, ціна
NVIDIA GeForce RTX 2060: характеристики, ціна / Скріншот з відео

Під час виставки CES 2019 компанія NVIDIA представила відеокарту середнього цінового сегменту GeForce RTX 2060. Головна особливість новинки – відеокарта підтримуватиме технологію трасування променів.

Про це повідомляє 4PDA.

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NVIDIA GeForce RTX 2060 покликана змінити GTX 1060. "Серцем" відеокарти став 12-нанометровий графічний чіп TU106, до складу якого увійшли 48 блоків растеризації, 120 текстурних блоків, 1920 ядер CUDA і 240 тензорних ядер. Базова тактова частота графічного ядра становить 1365 МГц, в режимі Boost новинка розганяється до 1680 МГц. Теплопакет GPU дорівнює 160 Вт.

NVIDIA GeForce RTX 2060
Відеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 представили офіційно

Окрім того, відеоадаптер оснащений 6 ГБ пам'яті GDDR6 з розрядністю шини 192 біта. Така комбінація здатна забезпечити пропускну здатність в 336 ГБ/с при ефективній частоті пам'яті 14 ГГц.

NVIDIA GeForce RTX 2060
NVIDIA GeForce RTX 2060 надійде у продаж вже в січні 2019 року

Продуктивність новинки, як запевняють розробники, можна порівняти з продуктивністю відеокарти GeForce GTX 1070 Ti. У порівнянні з попередницею в особі GTX 1060 відеокарта демонструє 60% приріст графічної потужності. Подібно моделям на архітектурі Pascal, новинка позбулася аналогового відеовиводу – в еталонній версії представлені три роз'єми DisplayPort, один HDMI і один USB Type-C.

У продаж NVIDIA GeForce RTX 2060 надійде вже в січні 2019 року за рекомендованою роздрібною ціною в 349 доларів (близько 9 700 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети CES 2019 NVIDIA Відеокарти
Джерело: Техно
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