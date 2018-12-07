Чому затримали фіндиректора Huawei: з’явились деталі справи

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Чому затримали фіндиректора Huawei
Чому затримали фіндиректора Huawei / EPA

Фінансову директорку компанії Huawei Мен Ваньчжоу затримали у Канаді. ЇЇ підозрюють в незаконних транзакціях через банк HSBC. Банк звинувачують у переказах коштів в країни, що перебувають під санкціями США – Іран та Судан.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Так, підозрілі транзакції помітила компанія Exiger. Вона була призначена наглядовою структурою за банком, після розслідування, що закінчився в 2012 році.

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Під час розслідування встановили, що Huawei здійснювала трансакції через HSBC.

Як відомо, у США ведуть розслідування проти Huawei з квітня 2018 року. Компанію підозрюють в порушенні режиму санкцій, який запровадили проти Ірану. Вона нібито поставляла в Ісламську республіку телекомунікаційне обладнання. У 2017 році через аналогічні звинувачення оштрафували компанію ZTE.

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Теги: Техно Huawei IT-бізнес
Джерело: Техно
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