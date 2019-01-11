Дата презентації Samsung Galaxy S10 з'явилась в мережі

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Samsung Galaxy S10: дата презентації
Samsung Galaxy S10: дата презентації / Фото з вільних джерел

Напередодні 10-річчя лінійки смартфонів Galaxy компанія Samsung оголосила дату анонса смартфонів Galaxy S10. Презентацію проведуть раніше, ніж планувалося, а з новинками офіційно представлять гнучкий смартфон, який анонсували ще в листопаді 2018 року.

Про це повідомляє The Verge.

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Відповідно до публікації видання The Wall Street Journal, Samsung продемонструє релізну версію свого гнучкого смартфона і три варіанти Galaxy S10 вже 20 лютого в рамках спеціального заходу Unpacked в Сан-Франциско. Четверта модель преміум-класу з можливістю підключення до мережі 5G буде анонсована пізніше.

Samsung Galaxy S10
Samsung представить смартфони Galaxy S10 вже в лютому

Примітно, що корейський гігант анонсує новинки за тиждень до Mobile World Congress в Барселоні. Ймовірно, корпорація представить на масштабній торговельній виставці в першу чергу свої досягнення в галузі 5G.

За наявною інформацією, старша модель лінійки під назвою Galaxy S10 Plus буде виділятися не тільки продуктивною начинкою, але і оригінальним дизайном. Ранні витоки вказують на незвичайну форму вирізу в дисплеї для подвійної селфі-камери. На це ж натякає і напівкруглий елемент в центрі тизера майбутнього заходу.

Samsung Galaxy S10 Plus
Неофіційний рендер Samsung Galaxy S10 Plus

Незважаючи на скептичний прогноз прибутку в четвертому кварталі 2018 року, журналісти вважають, що розширення модельного ряду смартфонів може дати Samsung можливість знову завоювати лідерство на ринку мобільного зв'язку.

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Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
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