Додатки для iPhone стежать за користувачами навіть не питаючи дозволу

Користувачі iPhone піддаються стеженню не менше, ніж власники ґаджетів на Android. Так, за власниками девайсів від Apple стежать додатки, які навіть не питають дозвіл на "стеження".

Як пише видання TechCrunch, додатки компнаій Air Canada, Singapore Airlines, Hotels.com та Expedia записують кожну дію користувачів iPhone і навіть не просять дозвіл.

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Це можуть бути додатки готелів, сайтів для подорожей, авіакомпаній, банків та інших фінустанов.

Як так можливо. Ця група додатків для iPhone має вбудований у код так звану технологію "відтворення сеансу", яка записує екран телефону і дає змогу відтворити цю інформацію.

Додатки для iPhone стежать за користувачами

Як відомо, компанія Air Canada використовувала цю технологію запису для заповнення форм номерами паспортів і кредитних карт.

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