Ексклюзивна функція Digital Wellbeing від Google стала доступною для всіх

Минулого року компанія Google разом із операційною системою Android Pie представила функцію Digital Wellbeing, яка наразі доступна лише на смартфонах пошукового гіганта Pixel. Проте розробники популярного додатку Action Launcher вирішили виправити цю "несправедливість" і дали доступ до Digital Wellbeing всім користувачам Android.

Про це повідомляє 4PDA.

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Творці Action Launcher випустили новий додаток ActionDash, який повністю копіює можливості Digital Wellbeing від Google і навіть пропонує більше. Найголовніше, що його можна встановити на будь-який пристрій з Android 5.0 Lollipop або більш новою версією системи. При першому запуску програма просить дозволити доступ до даних щодо використання, без яких вона не зможе працювати.



Digital Wellbeing тепер доступна для всіх користувачів Android

Суть роботи ActionDash полягає в наданні користувачу повного зведення щодо його взаємодії з пристроєм. У ньому можна подивитися, скільки і якими додатками ви користуєтеся протягом дня або тижня. Доступна детальна статистика за останні 7 днів. Також стане зрозуміло, які програми і скільки разів запускаються, скільки приходить повідомлень від кожної програми і як часто власник розблокує ґаджет.

Усі надані ActionDash дані допомагають краще зрозуміти, на що ви використовуєте свій час. Наприклад, якщо людина бачить, що на роботі вона занадто часто і багато сидить в соцмережах, то для підвищення ефективності доступ до них краще обмежити.

Крім того, ActionDash дозволяє відстежити додатки з підвищеною активністю і відключити їх або обмежити роботу у фоновому режимі, щоб поліпшити автономність смартфона.



Ексклюзивні можливості Digital Wellbeing

ActionDash можна завантажити безкоштовно з Google Play, але частина функцій доступна тільки після придбання Plus-версії.

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