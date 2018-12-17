Epic Games розпочала безкоштовно роздавати ігри у своєму магазині

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Epic Games розпочала безкоштовно роздавати ігри у своєму магазині
Epic Games розпочала безкоштовно роздавати ігри у своєму магазині / Фото з вільних джерел

Компанія Epic Games в новому цифровому магазині Epic Games Store почала роздавати безкоштовні ігри. Конкурент Steam, якого запустили минулого тижня, наразі перебуває на ранній стадії розвитку, проте автори Epic Games Store вже почали активно привертати користувачів.

Про це повідомляє 4PDA.

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Приміром, користувачі Epic Games Store мають можливість абсолютно безкоштовно отримати гру Subnautica – пригодницький симулятор виживання у відкритому світі.

Гравцеві пропонується вільно досліджувати океан іншої планети в ролі єдиного вцілілого члена екіпажу космічного корабля, який зазнав аварії. Багато хто порівнює гру з No Man's Sky, однак Subnautica хвалять за пророблений геймплей і більш цікаве оповідання.

Трейлер гри Subnautica – дивіться відео

 

Щоб отримати Subnautica, необхідно зареєструватися або увійти в свій профіль на Epic Games Store і додати гру собі в колекцію. Якщо не хочете отримувати листи від розробників – вимкніть відповідну опцію на сторінці з умовами використання.

Відзначимо, безкоштовно отримати гру можна до 27 грудня, після чого на зміну підводним пригодам прийде Super Meat Boy.

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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