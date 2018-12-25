Фото дня: Xiaomi встановила світовий рекорд, встановивши ялинку зі смартфонів

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Xiaomi встановила світовий рекорд
Xiaomi встановила світовий рекорд / Фото з соцмереж

Китайська компанія Xiaomi не припиняє дивувати. Напередодні католицького Різдва китайці встановили оригінальну ялинку, завдяки чому потрапили Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомим глава компанії Лей Цзюнь, передає gagadget.com.

Зокрема, Xiaomi встановила найбільшу у світі анімовану ялинку-мозаїку з мобільних телефонів. Компанія виклала з 1005 нових смартфонів Mi Play гігантську новорічну ялинку. Висота конструкції становить майже 8 метрів.

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За словами Лей Цзюня, підготовка до видовищного дійства тривала близько 2 тижнів. Адже потрібно було не лише підключити всі апарати, але і домогтися повної синхронізації зображення.

Цю оригінальну ялинку встановили в одному з торгових центрів Пекіна.

До речі, це не перша така споруда зі смартфонів. Цього літа компанія Asus створила стіну зі 1139 смартфонів ZenFone 5.

Xiaomi встановила світовий рекорд

Оригінальна ялинка Xiaomi

Нагадаємо, 24 грудня у Китаї Xiaomi офіційно представила свій новий смартфон Mi Play. Новинка отримала 8-ядерний процесор, подвійну основну камеру та дуже привабливу ціну - 156 доларів (близько 4 300 гривень).

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Теги: Xiaomi Техно Смартфони Рекорди
Джерело: Техно
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