Гендиректор Mozilla розкритикував ініціативу Microsoft

Генеральний директор Mozilla Кріс Берд засудив рішення холдингу Microsoft про переведення браузера Edge на движок Google Chromium з відкритим вихідним кодом (який є основою браузера Chrome).

Про це пише Engadget.

Таким чином, вважає Берд, Microsoft передає пошуковику Google ще більше контролю над життям користувачів. Щоправда, він таки додав, що з точки зору бізнесу це таки має сенс.

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За словами Берда, такий крок Microsoft може стати фатальним для Mozilla, яка може похвалитися власним програмним забезпеченням з відкритим вихідним кодом Quantum Gecko.

"Використання Firefox допомагає веб-розробникам і компаніям думати не тільки про Chrome. І це допомагає Firefox і Mozilla поліпшити загальне життя в інтернеті - більше вибору, більше можливостей безпеки, більше конкуренції", - запевняє Кріс Берд.

Як відомо, Google Chrome займає більше 67 відсотків світового ринку, при цьому Firefox залишається на другому місці з 11 відсотками. Тим часом Microsoft Edge займає всього 4, 24 відсотки.

Нагадаємо, раніше підтвердилась інформація, що Microsoft працює над створенням власного браузера на базі Chromium. Таким чином у корпорації хочуть замінити Edge, який називали наступником Internet Explorer. Це означає, що Microsoft вирішила відмовилася від стандарту EdgeHTML на користь Chromium.

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