Google готує до випуску загадкові новинки: що про них відомо

Компанія Google планує навесні представити не лише оновлену операційну систему Android Q. Відомий інсайдер виявив згадку двох загадкових пристроїв в документації Android Open Source Project (AOSP).

Пристрої отримали назву Medaka та Salmon. Раніше повідомлялося, про ще два ґаджета (Bonito і Sargo), які мають відношення до лінійки Google Pixel. Отже, в новому витоку йдеться про інші пристрої, передає 4PDA.

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Ймовірно, один з них – розумний годинник Pixel Watch. На це вказує і той факт, що розробники, згадані в коментарях до коду AOSP, числяться в команді, яка відповідальна за розробку Wear OS.

Коли Google представить нові ґаджети? Не виключено що новинки представлять на найближчій конференції Google I / O, яка пройде з 7 по 9 травня.

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