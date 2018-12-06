Google "поховає" ще один амбіційний проект

Компанія Google продовжує закривати свої сервіси і цього разу на "кладовище" відправиться ще один месенджер, який мав слугувати заміною Hangouts, – Allo. Також у своєму зверненні до користувачів працівники компанії розповіли про подальшу долю всіх месенджерів в екосистемі пошукового гіганта.

Про це повідомляє 9to5google.

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Нагадаємо, нещодавно Google повідомила про закриття сервісу Hangouts і його заміну на Allo. "Корпорація добра" збирається закрити Hangouts в 2020 році. Принаймні, для звичайних користувачів: вони більше не зможуть переписуватися в месенджері.

За словами співробітників Google, остаточне припинення роботи Allo відбудеться в березні 2019 року. Для активних користувачів програми була опублікована детальна інструкція по експорту історії повідомлень – після зазначеного терміну всі вони будуть видалені з серверів корпорації.



Сервіс Google Allo припинить свою ротоботу вже в березні 2019 року

Творці чату заявили, що завдяки роботі над месенджером змогли багато чому навчитися, інтегрувавши деякі функції сервісу в інші додатки. Наприклад, в "Повідомленнях" тепер застосовуються можливості машинного навчання, вперше використані саме в Allo.

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З приводу Hangouts розробники відзначили, що відмова від месенджера обумовлена звичайним ребрендингом. Найближчим часом його планується розділити на дві складові під назвами Hangouts Chat і Hangouts Meet. Спочатку вони будуть доступні в складі G Suite, але пізніше стануть доступні для всіх користувачів.

Конкретних термінів перезапуску оновлених додатків в блозі розробників опубліковано не було. Повідомляється, що сервіс Hangouts відтепер більшою мірою орієнтований на корпоративне використання.

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