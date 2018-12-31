Характеристики Samsung Galaxy M30 з'явились в мережі

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Samsung Galaxy M30: характеристики, дата презентації
Samsung Galaxy M30: характеристики, дата презентації / Фото з вільних джерел

Раніше в мережі вже з'явилася інформація щодо смартфонів Samsung Galaxy M10 та Galaxy M20, які започаткують нову лінійку компанії під назвою Galaxy M. Тепер же з'явилися дані щодо ще одного представника нової лінійки – Samsung Galaxy M30.

Про це повідомляє AllAboutSamsung.

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Повідомляється, що Samsung Galaxy M30 буде обладнаний великим 6,38-дюймовим дисплеєм Infinity-U з вирізом у верхній частині. Роздільна здатність панелі складе 2220 × 1080 пікселів (формат FHD +), а у вирізі розташується фронтальна 16-мегапіксельна камера.

Новинка нібито отримає потрійну основну камеру. Вона об'єднає 13-мегапіксельний датчик і два додаткових сенсора на 5 мегапікселів кожен. Ще однією особливістю смартфона стане потужна акумуляторна батарея ємністю 5 000 міліампер годин.

Samsung Galaxy M30
Характеристика смартфона Samsung Galaxy M30

Якщо вірити даним з бенчмарку Geekbench, Samsung Galaxy M30 буде нести на борту фірмовий процесор Exynos 7885 (8 обчислювальних ядер з тактовою частотою до 2,2 ГГц і графічний контролер Mali-G71 MP2) і 4 ГБ оперативної пам'яті. Флеш-накопичувач зможе вміщати до 128 ГБ інформації.

Анонс смартфонів Samsung нової серії Galaxy M очікується вже в січні.

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Теги: Samsung Техно Смартфони
Джерело: Техно
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