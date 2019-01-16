Характеристики смартфона Google Pixel 3 XL Lite опублікували в мережі

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Google Pixel 3 XL Lite: характеристики та дата презентації смартфона
Google Pixel 3 XL Lite: характеристики та дата презентації смартфона / Фото з вільних джерел

В базі даних популярного бенчмарку з’явилося ще одне підтвердження існування смартфона Google Pixel 3 Lite. За даними авторитетних інсайдерів, пошуковик планує випустити спрощені версії смартфонів Pixel 3 та Pixel 3 XL, які, можливо, представлять вже цієї весни.

Про це повідомляє 4PDA.

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Відзначимо, у стандартному Pixel 3 XL встановлений процесор Snapdragon 845, але в базі даних бенчмарка Geekbench з'явилися результати тестування моделі на базі Snapdragon 710. Пристрій набрав 1805 і 5790 балів в одноядерному і багатоядерному режимах відповідно. Найдивовижніше, що в пристрої встановлено 6 ГБ оперативної пам'яті, тоді як в Pixel 3 XL компанія Google вбудувала тільки 4 ГБ оперативної пам'яті, через що користувачі зіткнулися з низкою проблем.

Pixel 3 Lite XL
Ймовірний рендер смартфона Google Pixel 3 Lite XL

Крім Pixel 3 Lite XL, очікується вихід Pixel 3 Lite з процесором Snapdragon 670 і 4 ГБ оперативної пам'яті. Як повідомляється, обидва апарати збережуть впізнаваний дизайн старших моделей і отримають такі ж камери, які до сих пір вважаються одними з кращих на ринку.

Google Pixel 3 Lite XL
Google Pixel 3 Lite XL отримає 6 ГБ оперативної пам'яті

За останніми даними, Pixel 3 Lite XL і Pixel 3 Lite представлять навесні цього року і вони спочатку стануть доступні лише абонентам американського оператора Verizon.

Нагадаємо, смартфони Google Pixel 3 та Google Pixel 3 XL офіційно представили 9 жовтня 2018 року. Базова версія пристрою отримала дисплей із діагоналлю 5,5 дюйма та широкими рамками по краям, 4 ГБ оперативної пам'яті, внутрішнє сховище на 64 ГБ та топовий процесор Qualcomm Snapdragon 845. Старша версія смартфона має дисплей із діагоналлю 6,3 дюйма та відрізняється трендовим "чубчиком", який далеко не всім користувачам припав до смаку. Інші характеристики у пристроїв ідентичні.

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Теги: Техно Смартфони Google Google Pixel Google Pixel 3
Джерело: Техно
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