Компанія Huawei офіційно представила новий смартфон, який отримав назву nova 4. Він став першим смартфоном компанії, який отримав "дірку" в дисплеї. Окрім цікавого дизайну пристрій отримав потрійну камеру із основним модулем на 48 мегапікселів та великий дисплей.

Про це повідомляє 4PDA.

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Нагадаємо, раніше виробник вже представив смартфон із подібним рішенням, проте під суббрендом Honor. Honor View20 показали на закритій презентації, аби випередити головного конкурента компанії Samsung, яка того ж дня представила свій пристрій з "діркою" – Galaxy A8s.

Екран Huawei nova 4 з діагоналлю 6,41 дюйма, роздільною здатністю 2310 x 1080 пікселів і врізаною в екран селфі-камерою на 25 Мп займає 91,8% площі передньої панелі. Представники компанії особливо відзначили тонку верхню рамку, в якій розмістилися розмовний динамік і датчик наближення.



Смартфон Huawei nova 4 представили офіційно

"Серцем" ґаджета став 8-ядерний процесор Kirin 970 (4x2,4 ГГц + 4x1,8 ГГц), що працює в парі з графічним прискорювачем Mali-G72, що підтримує технологію GPU Turbo. Об'єм оперативної пам'яті пристрою становить 8 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 ГБ. Додатково підтримується розширення внутрішнього сховища за допомогою карт microSD.



Huawei nova 4 отримав дуже тонку рамку вгорі дисплея

На задній панелі, яка виконана зі скла з градієнтною заливкою, розташували сканер відбитків пальців. Поруч розташований потрійний фотомодуль основної камери з підтримкою функцій штучного інтелекту для розпізнавання сцени і постобробки знімків.

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Фотоможливості апарату будуть відрізнятися в залежності від модифікації. Базова версія отримала сенсори з роздільною здатністю 20, 16 (f / 2.2) та 2 Мп (f / 2.4), в просунутій же конфігурації встановлений основний модуль Sony IMX586 на 48 Мп з апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 0,8 мкм.



Huawei nova 4 отримав потрійну основну камеру

Апарат працює від акумулятора ємністю 3 750 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт через порт USB Type-C. В якості операційної системи використовується Android 9.0 Pie з фірмовою програмною оболонкою EMUI 9.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei nova 4 Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 6,41 дюйма

Роздільна здатність: 2310x1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6,41 дюйма Роздільна здатність: 2310x1080 пікселів Процесор Kirin 970

Kirin 970 Відеопроцесор Mali-G72 (GPU Turbo)

Mali-G72 (GPU Turbo) Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ Камера Основна: 20 Мп + 16 Мп + 2 Мп / 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 20 Мп + 16 Мп + 2 Мп / 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор 3 750 мАг

3 750 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Вартість базової версії смартфона складе 449 доларів (близько 12 500 гривень). Покращена версія з камерою на 48 Мп обійдеться покупцям в 492 долари (близько 13 700 гривень).

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