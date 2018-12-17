Huawei nova 4: компанія офіційно представила власний смартфон із "діркою" в екрані

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Huawei nova 4 ціна, характеристики, огляд смартфона з діркою
Huawei nova 4: огляд, характеристики, ціна / The Verge

Компанія Huawei офіційно представила новий смартфон, який отримав назву nova 4. Він став першим смартфоном компанії, який отримав "дірку" в дисплеї. Окрім цікавого дизайну пристрій отримав потрійну камеру із основним модулем на 48 мегапікселів та великий дисплей.

Про це повідомляє 4PDA.

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Нагадаємо, раніше виробник вже представив смартфон із подібним рішенням, проте під суббрендом Honor. Honor View20 показали на закритій презентації, аби випередити головного конкурента компанії Samsung, яка того ж дня представила свій пристрій з "діркою" – Galaxy A8s.

Екран Huawei nova 4 з діагоналлю 6,41 дюйма, роздільною здатністю 2310 x 1080 пікселів і врізаною в екран селфі-камерою на 25 Мп займає 91,8% площі передньої панелі. Представники компанії особливо відзначили тонку верхню рамку, в якій розмістилися розмовний динамік і датчик наближення.

Huawei nova 4
Смартфон Huawei nova 4 представили офіційно

"Серцем" ґаджета став 8-ядерний процесор Kirin 970 (4x2,4 ГГц + 4x1,8 ГГц), що працює в парі з графічним прискорювачем Mali-G72, що підтримує технологію GPU Turbo. Об'єм оперативної пам'яті пристрою становить 8 ГБ, а вбудованого накопичувача – 128 ГБ. Додатково підтримується розширення внутрішнього сховища за допомогою карт microSD.

Huawei nova 4
Huawei nova 4 отримав дуже тонку рамку вгорі дисплея

На задній панелі, яка виконана зі скла з градієнтною заливкою, розташували сканер відбитків пальців. Поруч розташований потрійний фотомодуль основної камери з підтримкою функцій штучного інтелекту для розпізнавання сцени і постобробки знімків.

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Фотоможливості апарату будуть відрізнятися в залежності від модифікації. Базова версія отримала сенсори з роздільною здатністю 20, 16 (f / 2.2) та 2 Мп (f / 2.4), в просунутій же конфігурації встановлений основний модуль Sony IMX586 на 48 Мп з апертурою f / 1.8 і розміром пікселя 0,8 мкм.

Huawei nova 4
Huawei nova 4 отримав потрійну основну камеру

Апарат працює від акумулятора ємністю 3 750 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт через порт USB Type-C. В якості операційної системи використовується Android 9.0 Pie з фірмовою програмною оболонкою EMUI 9.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei nova 4

  • ДисплейТип: IPS
    Діагональ: 6,41 дюйма
    Роздільна здатність: 2310x1080 пікселів
  • ПроцесорKirin 970
  • ВідеопроцесорMali-G72 (GPU Turbo)
  • Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ 
  • КамераОсновна: 20 Мп + 16 Мп + 2 Мп / 48 Мп + 16 Мп + 2 Мп
    ​Фронтальна: 24 Мп
  • Акумулятор3 750 мАг
  • Операційна системаAndroid 9.0 Pie

 

Вартість базової версії смартфона складе 449 доларів (близько 12 500 гривень). Покращена версія з камерою на 48 Мп обійдеться покупцям в 492 долари (близько 13 700 гривень).

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Теги: Техно Huawei Китай Огляди Ціни Смартфони
Джерело: Техно
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