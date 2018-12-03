Huawei Nova 4: з'явилась дата презентації абсолютно безрамкового смартфона

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Huawei Nova 4: дата презентації
Huawei Nova 4: дата презентації / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei опублікувала запрошення на прес-захід, який відбудеться 17 грудня 2018 року в Китаї. Швидше за все, подія буде присвячена презентації нового безрамкового смартфона Huawei Nova 4.

Про це повідомляє Ferra.

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Запрошення підтвердило наявність у смартфона Huawei Nova 4 дисплея з точковим вирізом під фронтальну камеру в лівому верхньому куті. Таке рішення дозволить знизити рамки навколо екрану.

Huawei
Запрошення Huawei  на нову презентацію

Згідно з більш ранніми витокам, Huawei Nova 4 коштуватиме не менше 400 доларів (близько 11 300 гривень), помітно менше інших смартфонів з таким процесором. Huawei Nova 4 базується на топовому процесорі Kirin 980, як у смартфонів Huawei Mate 20 і Mate 20 Pro.

Ще однією особливістю Huawei Nova 4 стане можливість роботи в стільникових мережах п'ятого покоління. Принаймні, одна з версій буде з підтримкою 5G.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
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