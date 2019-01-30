Huawei представила смартфон Y6 Pro (2019), що отримав корпус зі шкіри

276 Читать новость на русском
Huawei Y6 Pro (2019): характеристики, ціна
Huawei Y6 Pro (2019): характеристики / gizmochina.com

Китайська компанія Huawei представила свій новий смартфон Y6 Pro (2019). Офіційна презентація пройшла на Шрі-Ланці. Новинку відносять до середньої цінової категорії.

Huawei Y6 Pro (2019) оснащений екраном з діагоналлю 6,09 дюйма та роздільною здатністю 1520x720 пікселів. Фронтальну камеру, що має роздільну здатність 8 Мп, заховали у краплеподібному вирізі вгорі екрану.

Читайте також: Тримав своїми руками: характеристики Samsung Galaxy S10 злив інформатор

Розробники не назвали процесор, який отримала новинка, але зазначили, що Y6 Pro (2019) працює з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ флеш-пам'яті.

Huawei Y6 Pro (2019)

Про процесор поки нічого не відомо

Основна камера має один модуль з роздільною здатністю 13 Мп. За автономність відповідає батарея, ємністю 3000 мАг.

Також смартфон підтримує технологію розпізнавання особи. А от сканера відбитків пальців зовсім немає. Апарат працює під управлінням ​​операційної системи Android 9 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.0.

Huawei Y6 Pro (2019)

Презентація пройшла на Шрі-Ланці

Чим особливий. Як вже було сказано, корпус смартфона виготовлений зі шкіри, щоправда точно невідомо – це натуральна тканина чи шкірзамінник.

Huawei Y6 Pro (2019) надійде у продаж в коричневому та чорному кольрах. Цінник поки не озвучена.

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Огляди Huawei
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
29 січня 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
1960
NASA захищатиме Землю від астероїдів
28 січня 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
Борис Немировський 1047
Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
28 січня 20:02 Який смартфон можна вважати найкращим пристроєм місяця (опитування)
1567
День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
28 січня 14:02 День народження Леоніда Каденюка: цитати українця про Всесвіт, які надихають
Юліана Вінтюк 10562
Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
27 січня 20:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 7542
#10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
26 січня 20:04 #10yearschallenge: як виглядали популярні моделі смартфонів у 2009 році
3660
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук