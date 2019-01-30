Huawei представила смартфон Y6 Pro (2019), що отримав корпус зі шкіри

Китайська компанія Huawei представила свій новий смартфон Y6 Pro (2019). Офіційна презентація пройшла на Шрі-Ланці. Новинку відносять до середньої цінової категорії.

Huawei Y6 Pro (2019) оснащений екраном з діагоналлю 6,09 дюйма та роздільною здатністю 1520x720 пікселів. Фронтальну камеру, що має роздільну здатність 8 Мп, заховали у краплеподібному вирізі вгорі екрану.

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Розробники не назвали процесор, який отримала новинка, але зазначили, що Y6 Pro (2019) працює з 3 ГБ оперативної та 32 ГБ флеш-пам'яті.

Про процесор поки нічого не відомо

Основна камера має один модуль з роздільною здатністю 13 Мп. За автономність відповідає батарея, ємністю 3000 мАг.

Також смартфон підтримує технологію розпізнавання особи. А от сканера відбитків пальців зовсім немає. Апарат працює під управлінням ​​операційної системи Android 9 Pie з фірмовою оболонкою EMUI 9.0.

Презентація пройшла на Шрі-Ланці

Чим особливий. Як вже було сказано, корпус смартфона виготовлений зі шкіри, щоправда точно невідомо – це натуральна тканина чи шкірзамінник.

Huawei Y6 Pro (2019) надійде у продаж в коричневому та чорному кольрах. Цінник поки не озвучена.

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