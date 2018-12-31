Huawei представить доступний смартфон Honor 8A: характеристики
Бренд Honor опублікував зображення, яке свідчить про анонс першого смартфона компанії в 2019 році. Ним стане девайс середнього рівня – Honor 8A.
Про це повідомляє Gizmochina.
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Інформацію про характеристики цього пристрою вже розкрив Китайський центр сертифікації телекомунікаційного обладнання (TENAA).
Смартфон обладнаний 6,1-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю HD + (1560 × 720 точок). У верхній частині екрану передбачений невеликий виріз для фронтальної 8-мегапіксельної камери.
Тизер Honor 8A
"Серцем" новинки служить 8-ядерний процесор з тактовою частотою 2,3 ГГц. Висловлюються припущення, що Honor 8A отримає фірмовий чіп Kirin 710. Обсяг оперативної пам'яті дорівнює 3 ГБ, а місткість флеш-накопичувача – 32 або 64 ГБ. Окрім того, передбачена можливість застосування microSD-карт для збільшення вбудованого сховища.
На задній панелі Honor 8A встановлена 13-мегапіксельна камера. За живлення смартфона відповідає акумуляторна батарея ємністю 3000 міліампер годин.
Honor 8A офіційно представлять 8 січня
Анонс новинки відбудеться вже 8 січня. Смартфон буде поставлятися з операційною системою Android 9.0 Pie, яка буде доповнена фірмовою оболонкою EMUI 9.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 8A
- ДисплейДіагональ: 6,1 дюйма
Роздільна здатність: 1560 × 720 пікселів
- ПроцесорKirin 710
- ВідеопроцесорMali-G51 MP4
- Пам'ятьОперативна: 3 ГБ
Вбудована: 32 ГБ / 64 ГБ
- КамераОсновна: 13 Мп
- Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор3 000 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
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