Huawei представить доступний смартфон Honor 8A: характеристики

Бренд Honor опублікував зображення, яке свідчить про анонс першого смартфона компанії в 2019 році. Ним стане девайс середнього рівня – Honor 8A.

Про це повідомляє Gizmochina.

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Інформацію про характеристики цього пристрою вже розкрив Китайський центр сертифікації телекомунікаційного обладнання (TENAA).

Смартфон обладнаний 6,1-дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю HD + (1560 × 720 точок). У верхній частині екрану передбачений невеликий виріз для фронтальної 8-мегапіксельної камери.



Тизер Honor 8A

"Серцем" новинки служить 8-ядерний процесор з тактовою частотою 2,3 ГГц. Висловлюються припущення, що Honor 8A отримає фірмовий чіп Kirin 710. Обсяг оперативної пам'яті дорівнює 3 ГБ, а місткість флеш-накопичувача – 32 або 64 ГБ. Окрім того, передбачена можливість застосування microSD-карт для збільшення вбудованого сховища.

На задній панелі Honor 8A встановлена ​​13-мегапіксельна камера. За живлення смартфона відповідає акумуляторна батарея ємністю 3000 міліампер годин.



Honor 8A офіційно представлять 8 січня

Анонс новинки відбудеться вже 8 січня. Смартфон буде поставлятися з операційною системою Android 9.0 Pie, яка буде доповнена фірмовою оболонкою EMUI 9.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 8A Дисплей Діагональ: 6,1 дюйма

Роздільна здатність: 1560 × 720 пікселів

Діагональ: 6,1 дюйма Роздільна здатність: 1560 × 720 пікселів Процесор Kirin 710

Kirin 710 Відеопроцесор Mali-G51 MP4

Пам'ять Оперативна: 3 ГБ

Вбудована: 32 ГБ / 64 ГБ

Оперативна: 3 ГБ Вбудована: 32 ГБ / 64 ГБ Камера Основна: 13 Мп

Фронтальна: 8 Мп

Акумулятор 3 000 мАг

3 000 мАг Операційна системаAndroid 9.0 Pie

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