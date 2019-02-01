Huawei представить гнучкий смартфон із підтримкою 5G на MWC 2019

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Huawei представить гнучкий смартфон із підтримкою 5G на MWC 2019
Huawei представить гнучкий смартфон із підтримкою 5G на MWC 2019 / Getty Images

На Mobile World Congress 2019 компанія Huawei планує представити свій перший гнучкий смарфон. Окрім того, новинка стане першим складним девайсом із підтримкою 5G.

Китайська компанія опублікувала в Twitter запрошення на свій захід, який пройде в Барселоні в неділю, 24 лютого, о 14 годині за місцевим часом (15:00 за Києвом).

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Запрошення абсолютно ясно дає зрозуміти, що обіцяний Huawei на цей рік гнучкий мобільний пристрій, який планувалося випустити до виходу складного смартфона Samsung, дебютує на MWC 2019.

Huawei
Huawei представить гнучкий смартфон із підтримкою 5G

В окремому твіті Huawei доповнює цю інформацію обіцянкою того, що відвідувачі виставки побачать «перший в світі складний 5G-пристрій».

Мережі 5G як і раніше знаходяться на початковому етапі розвитку, але галас навколо них і 5G-телефонів буде, мабуть, тривати протягом усього 2019 року. У міру наближення відкриття виставки MWC 2019 очікується справжній потік новин про найхимерніші нові форм-фактори мобільних пристроїв з підтримкою мереж нового покоління 5G.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Huawei MWC 2019 5G
Джерело: Техно
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