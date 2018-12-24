Huawei встановила рекорд щодо продажу смартфонів

Китайська корпорація Huawei у 2018 році продала 200 мільйонів смартфонів. Таким чином компанія виконала свій план та встановила рекорд, адже це була найбільша кількість продажів пристроїв в історії компанії.

Про це інформує CNET, посилаючись на офіційну заяву компанії.

Для порівняння у Huawei повідомили, що у 2010 році компанія продала всього 3 мільйони пристроїв. За 2017 рік Huawei реалізувала 153 мільйони смартфонів.

Читайте також: Смартфон Huawei P30 Pro отримає революційну камеру: деталі

У китайській корпорації наголосили, що такий успіх став можливим завдяки флагманським серіям P20, Honor 10 і Mate 20.

Як відомо, Huawei впевнено закріпилась у трійці лідерів щодо продажу смартфонів, займаючи друге місце (на першому місці Samsung, а на третьому Apple).

Вже до 2020 року Huawei планує піднятись до першої сходинки, обігнавши Samsung.

Згідно з офіційною статистикою Huawei, нині їхніми смартфонами користуються понад 500 мільйонів людей у понад 170 країнах світу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно