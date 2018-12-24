Hubble зробив дивовижне фото космічного "різдвяного вінка"

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Телекскоп Hubble
Телекскоп Hubble / businessinsider.com.au

Телекскоп Hubble зробив цікавий знімок космічного утворення з мерехтливими вогнями і газом. У NASA це фото назвали "різдвяним вінком". Дуже символічно напередодні католицького Різдва.

Фото оприлюднене на сайті NASA.

Як повідомили в Агентстві, у центрі знімка розташувалася зірка RS Корми. Вона у 10 разів масивніша за Сонце і в 200 разів більша за наше світило.

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Зірка спалахує і гасне протягом шеститижневого циклу. Вона є однією з найяскравіших зірок, її яскравість більша за сонячну в 1500 разів.

Телескоп зумів зняти серію спалахів світла в туманності, яка оточує зірку.

Фото Hubble

Космічний "різдвяний вінок"

Що таке Hubble? Це телескоп, який вивели на орбіту 1990 року. За цей час він передав на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Загалом арат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. Вчені називають телескоп одним з найбільш ефективних наукових інструментів в історії.

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Теги: Техно NASA Космос Hubble
Джерело: Техно
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