Колобок у космосі: кратерам астероїда Рюгу дали казкові імена

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Кратерам астероїда Рюгу дали казкові імена
Кратерам астероїда Рюгу дали казкові імена / popmech.ru

Японці дали імена 13 кратерам та іншим об'єктам на поверхні астероїда Рюгу. Зокрема, один із кратерів назвали Колобком. Ще один об'єкт отримав ім'я Попелюшка.

Як повідомляє thebabel.com.ua, усі нові імена кратерів пов'язані з назвами персонажів дитячих оповідань і міфів різних країн світу: Японії, Нідерландів, Франції, Америки.

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Що стосується Колобка, то Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) навіть додало опис: "маленький круглий хліб, який втік з дому". Тож очевидно, що йдеться про персонажа, добре нам відомого із дитячих казок.

Також для позначення ландшафту астрономи використали такі імена: Рюдзин (бог водяної стихії в японській міфології), Урасима Таро (головний герой японської легенди про молодого рибалку, який врятував черепаху), Попелюшка (французькою — Cendrillon), Брабо (міфічний герой, який переміг велетня), Кінтаро (дитина з суперсилою, яка виросла на горі Ашигара) тощо.

Що таке Рюгу?Це типовий навколоземний астероїд. Він має витягнуту орбіту, через що під час руху навколо Сонця перетинає не тільки орбіту Землі, але й Марса. Його відкрили 10 травня 1999 року. У жовтні 2015 року він отримав офіційну назву – Рюгу.

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Теги: Японія Техно Космос Астероїд
Джерело: Техно
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