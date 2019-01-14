Космічний корабель SpaceX Dragon успішно завершив місію до МКС

Вантажний безпілотний космічний корабель SpaceX Dragon покинув Міжнародну космічну станцію та успішно здійснив посадку у Тихому океані. Відзначимо, Dragon стартував до МКС ще 5 грудня і відправив туди 2,5 тони вантажу.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

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Операцію відстиковки завершили в 1:33 за київським часом в понеділок. Під час операції канадський роботизований маніпулятор Canadarm-2 від'єднав космічний корабель від стикувального відсіку модуля станції Harmony.

Відзначимо, SpaceX Dragon вперше здійснив приводнення в темний час доби. Це був його другий політ на МКС. Космічний корабель доставив на Землю матеріали проведених на орбіті наукових експериментів, а також відпрацьоване обладнання.

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