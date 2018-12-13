Техно 24 підготував для вас рейтинг яскравих смартфонів, які представили в другій половині 2018 року.

Смартфони від китайського виробника потрапили до нашого рейтингу головним чином завдяки своєму процесору. Huawei Mate 20 та Mate 20 Pro отримали 7-нанометрову однокристальну систему Kirin 980, що дало можливість пристрою очолити рейтинги продуктивності ґаджетів.

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Huawei Mate 20 та Mate 20 Pro отримали практично ідентичні дизайни: єдина відмінність в сканері відбитків пальців. Huawei Mate 20 отримав дактилоскоп на задній панелі, а в Huawei Mate 20 Pro його приховали під дисплеєм.

Розпакування Huawei Mate 20 Pro – дивіться відео

Хоча камера в обох смартфонах потрійна, сенсори використовуються різні. В Mate 20 застосована комбінація з модулів з роздільною здатністю 12, 16 і 8 Мп, а в Mate 20 Pro – 40, 20 і 8 Мп. При цьому завдання додаткові камери виконують одні і ті ж: зйомка з оптичним зумом і надшироким кутом огляду. Окрім того, Mate 20 Pro отримав триразовий оптичний зум без втрати якості і можливість фокусування на об'єктах з відстані всього 2,5 см.

Ще однією гучною новинкою другого півріччя став смартфон від компанії Apple. Він також вразив потужним процесором та оновленим дизайном.

iPhone Xs Max став першим смартфоном компанії, який отримав гігантський дисплей – 6,5 дюйма. Дисплей ґаджета виконаний за технологією Super Retina і має характерний "чубчик".



iPhone Xs Max

Новинка працює на новому 6-ядерному процесорі А12 Bionic. Як запевняють розробники, новинка на 30% швидша та на 40% енергоефективніша за свого попередника А11 (на якому працює в iPhone X). Більше того, А12 став першим 7-нанометровим процесором, який вбудували в телефон. Також, це наразі найпотужніший процесор на ринку смартфонів за результатами тестів в бенчмарку.

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Окрім того, версія смартфону для китайського ринку матиме довгоочікувану підтримку двох SIM-карт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ iPhone Xs Max Дисплей Тип: OLED

Діагональ: 5,8 дюйма

Роздільна здатність: Super Retina HD (2688 x 1242 пікселів)

Тип: OLED Діагональ: 5,8 дюйма Роздільна здатність: Super Retina HD (2688 x 1242 пікселів) Процесор Apple A12 Bionic

Apple A12 Bionic Відеопроцесор Власний графічний прискорювач

Власний графічний прискорювач Пам'ять Оперативна: 4 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативна: 4 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 7 Мп

Основна: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 7 Мп Акумулятор Не повідомляється

Не повідомляється Операційна система iOS 12

Новинка від компанії LG не особливо відрізняється від свого попередника – LG G7 ThinQ, який представили на початку року, проте смартфон отримав покращену камеру.

Основна камера LG V40 ThinQ представлена універсальною комбінацією із трьох модулів. Для стандартних фотографій використовується 12-мегапіксельний модуль з діафрагмою f / 1,5 і розміром пікселя 1,4 мкм. Другий сенсор – 16-мегапіксельний з апертурою f / 1,9 і кутом огляду в 107 градусів, для ширококутних знімків. Третій, з роздільною здатністю 12 Мп і діафрагмою f / 2,4, здатний знімати з триразовим оптичним зумом.

Огляд LG V40 ThinQ – дивіться відео

До цього в смартфонах допоміжна камера була або ширококутною, або з телеоб'єктивом – але ніколи раніше вони не використовувалися разом.

Цікавою здатністю камери LG V40 ThinQ став режим Cine Shot. Він дозволяє зробити сінемаграфи, де якийсь об'єкт зациклено рухається, а вся інша частина знімка залишається статичною. Для цього необхідно включити відповідний режим і натиснути на кнопку спуску затвора, утримуючи смартфон нерухомо протягом 3 секунд.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ LG V40 ThinQ Дисплей Тип: P-OLED

Діагональ: 6,4 дюйма

Роздільна здатність: Quad HD+

Тип: P-OLED Діагональ: 6,4 дюйма Роздільна здатність: Quad HD+ Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Anreno 630

Anreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 16 Мп + 12 Мп

​Фронтальна: 8 Мп + 5 Мп

Основна: 12 Мп + 16 Мп + 12 Мп ​Фронтальна: 8 Мп + 5 Мп Акумулятор 3 300 мАг

3 300 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

Стильний флагман від ще однієї китайської компанії по праву може вважатися одним із найкращих. В новинці прекрасно поєднали дизайн та топову "начинку", хоча і позбавили її деяких функцій, які характерні для смартфонів 2018 року.

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Інженери Meizu запевняють, що новий смартфон став найтоншим сенсорним смартфоном у світі: його товщина становить всього 7,3 міліметра.

Meizu 16 отримав тоненькі рамки навколо дисплею, при цьому обійшовся без популярної "моноброви". При діагоналі 6 дюймів робоча площа смартфону складає 91,18% від всієї поверхні передньої панелі.



Meizu 16 став найтоншим флагманом на ринку

Окрім того, Meizu 16 обладнали топовим процесором Qualcomm Snapdragon 845 та 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті у базовій версії. Топові модифікації мають 8 ГБ оперативнки та 256 ГБ флеш-пам’яті.

Камера новинок схожа як у попередника Meizu 15: здвоєна основна камера з 12-Мп основним сенсором з оптичною стабілізацією та 20-Мп допоміжним, який забезпечує триразове наближення без втрати якості. Фронтальна камера має роздільну здатність 20-Мп.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 16 Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6 дюймів

Роздільна здатність: 2160 x 1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6 дюймів Роздільна здатність: 2160 x 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Anreno 630

Anreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 20 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 12 Мп + 20 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 3 010 мАг

3 010 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

Смартфон від суббренду відомої китайської компанії Xiaomi став одним із найкращих за друге півріччя за співвідношенням "ціна – якість". Новинка отримала топовий процесор, при цьому його вартість значно нижча, ніж у конкурентів.

Pocophone F1 отримав 6,18-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2246 х 1080 точок. Пристрій працює на топовому процесорі Snapdragon 845 з частотою 2,8 ГГц, доповненого рідинної системою охолодження LiquidCool. Базова модель отримала 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Огляд Pocophone F1 – дивіться відео

Смартфон отримав здвоєну камеру із сенсорами з роздільною здатністю 12 і 5 Мп. А селфі можна зробити за допомогою 20-мегапіксельної камери. Окрім того, новинка отримала потужний стереозвук.



Що ж до ціни, то вона і справді приємна. Базова версія смартфона Poco F1 з 6 ГБ ОЗУ і 64 ГБ вбудованої пам'яті оцінена у 20 тисяч рупій (це 300 доларів або 8 100 гривень), а більше просунута версія зі з модифікацією 6/128 ГБ коштує 23 тисячі рупій (330 доларів або 9 100 гривень). При цьому за топову версію з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті треба заплатити 28 тисяч рупій ( 400 доларів або 11 100 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Pocophone F1 Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 6,18 дюйма

Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6,18 дюйма Роздільна здатність: 2246 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 12 Мп + 5 Мп

​Фронтальна: 20 Мп

Основна: 12 Мп + 5 Мп ​Фронтальна: 20 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

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