Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
Порівняно з жовтнем, який приніс нам чимало нових смартфонів, листопад виглядав дуже тьмяно. Та все ж ми стали свідками кількох цікавих презентацій: наприклад, смартфон-жабка від Samsung, ігровий телефон від ZTE, недорогий Honor 10 Lite та Aquos R2 Compact з двома "монобровами".
Nubia Red Magic Mars
Цікавим елементом ігрового смартфона від ZTE стала подвійна повітряно-рідинна система охолодження. Як стверджують розробники, вона дає змогу знизити температуру аж на 13,2 градусів при зростанні продуктивності на 70%.
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Щодо інших характеристик, Nubia Red Magic Mars отримав 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2160 х 1080 пікселів) і співвідношенням сторін 18:9.
Nubia Red Magic Mars отримав потужну систему охолодження
Серцем пристрою є топовий процесор Snapdragon 845. Також смартфон може похвалитись рекордною на ринку оперативкою – 10 ГБ. На вибір у користувача об’єм флеш-пам'яті на 64 ГБ та 256 ГБ.
Також новинка отримала 16-мегапіксельну основну і 8-мегапіксельну фронтальну камери. Сканер відбитків пальців інженери розмістили на задній панелі. Акумулятор має ємність 3 800 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nubia Red Magic Mars
- ДисплейТип: IPS
Діагональ: 6 дюймів
Роздільна здатність: 2160 х 1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ
Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ
- КамераОсновна: 16 Мп
Фронтальна: 8 Мп
- Акумулятор3 800 мАг
- Операційна системаAndroid 9.0 Pie
Honor 10 Lite
Цей смартфон – спрощена версія флагмана Honor 10. Тож коштує новинка майже вдвічі менше за свою старшу версію.
Honor 10 Lite створений у безрамковому дизайні із краплеподібним вирізом вгорі екрану. Пристрій отримав IPS-дисплей з діагоналлю 6,21 дюйма та роздільною здатністю Full HD + (2340 x 1080 пікселів). Співвідношення сторін екрану становить 19,5: 9.
Телефон працює 8-ядерному процесорі Kirin 710 у парі з 4 або 6 ГБ оперативної і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. При цьому вбудоване сховище можна розширити за допомогою microSD до 256 ГБ.
Honor 10 Lite – спрощена версія флагмана
Основна камера подвійна. Роздільна здатність модулів – 13 та 2 Мп, а фронтальна – на 24 Мп. Вона працює на базі штучного інтелекту.
За автономію відповідає батарея, ємністю 3400 мАг. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з оболонкою EMUI 9.
Ціна Honor 10 Lite стартує від 201 долар (5 600 гривень) за 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 10 Lite
- ДисплейТип: IPS
Діагональ: 6,21 дюйма
Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів
- Процесор QualKirin 710
- ВідеопроцесорMali-G51 MP4
- Пам'ятьОперативна: 4/6 ГБ
Вбудована: 64/128 ГБ
- КамераОсновна: 13 + 2 МП
Фронтальна: 24 Мп
- Акумулятор3 400 мАг
- Операційна системаAndroid 9 Pie з прошивкою EMUI 9
Sharp Aquos R2 Compact
У цьому пристрої немає нічого особливого, окрім того, що він отримав дещо дивний дизайн. Інженери додали так звану "моноброву" і вгорі, і внизу екрану.
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В одному вирізі розміщена 8-мегапксельна селфі-камера, а в нижньому – сканер відбитків пальців.
Пристрій оснащений 5,2-дюймовим дисплем зі співвідношенням сторін 19:9 та роздільною здатністю 2280×1080 пікселів.
Sharp Aquos R2 Compact: відеоогляд
Новинка функціонує на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера має роздільну здатність 22,6 Мп з апертурою f/1.9.
Ємність батареї становить 2500 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Пристрій працює на базі операційної системи Android 9.0 Pie.
Щоправда, чи з’явиться новинка на українському ринку – невідомо. Наразі є інформація, що пристрій буде доступний у Японії.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sharp Aquos R2 Compact
- ДисплейДіагональ: 5,2 дюйма
Роздільна здатність: 2280×1080 пікселів
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 4/6 ГБ
Вбудована: 64 ГБ
- КамераОсновна: 22,6 Мп (f/1,9)
Фронтальна: 8 Мп (f/2,2)
- Акумулятор2500 мАг
- Операційна системаAndroid 9 Pie
Samsung W2019
Samsung продовжує робити ставку на старий-добрий дизайн телефону-"жабку". Новий смартфон став удосконаленою версією W2018, яку випустили у минулому році.
W2019 отримав два Super AMOLED-дисплеї, які вкрито захисним склом Corning Gorilla Glass, – обидва на 4,2 дюйма з роздільною здатністю Full HD.
Сканер відбитків пальців розмістили на бічній грані, там же є кнопка для запуску голосового асистента Bixby. А коли відкриваєш "жабку", то можна побачити цифрову клавіатуру.
Samsung W2019 отримав фізичну клавіатуру
Пристрій працює на топовому процесорі Snapdragon 845. Він отримав 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованого накопичувача.
За автономність відповідає батарея на 3070 мАг, завдяки якій W2019 у режимі очікування працюватиме 85 годин і близько 28 годин – у режимі
Крім того, новинка отримала подвійну камеру на 12 Мп. Телефон підтримує зйомку з ефектом уповільненого руху у надвисокій якості.
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Новинка працює під управлінням Android 8.1 Oreo з оболонкою Samsung Experience UI. Телефон отримав слоти для двох sim-карт та модуль NFC, а от роз'єму для навушників тут немає.
Ціна цієї "жабки" стартує від 1500 доларів (майже 42 тисячі гривень).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung W2019
- Дисплей
Тип: Super AMOLEDДіагональ: 4,2 дюйма обидва екрани
- ПроцесорQualcomm Snapdragon 845
- ВідеопроцесорAdreno 630
- Пам'ятьОперативна: 6 ГБ
Вбудована: 128/256 ГБ
- КамераОсновна: 12 + 12 МпФ
- Акумулятор3070 мАг
- Операційна системаAndroid 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою
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