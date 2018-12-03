Порівняно з жовтнем, який приніс нам чимало нових смартфонів, листопад виглядав дуже тьмяно. Та все ж ми стали свідками кількох цікавих презентацій: наприклад, смартфон-жабка від Samsung, ігровий телефон від ZTE, недорогий Honor 10 Lite та Aquos R2 Compact з двома "монобровами".

Nubia Red Magic Mars

Цікавим елементом ігрового смартфона від ZTE стала подвійна повітряно-рідинна система охолодження. Як стверджують розробники, вона дає змогу знизити температуру аж на 13,2 градусів при зростанні продуктивності на 70%.

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Щодо інших характеристик, Nubia Red Magic Mars отримав 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2160 х 1080 пікселів) і співвідношенням сторін 18:9.

Nubia Red Magic Mars отримав потужну систему охолодження

Серцем пристрою є топовий процесор Snapdragon 845. Також смартфон може похвалитись рекордною на ринку оперативкою – 10 ГБ. На вибір у користувача об’єм флеш-пам'яті на 64 ГБ та 256 ГБ.

Також новинка отримала 16-мегапіксельну основну і 8-мегапіксельну фронтальну камери. Сканер відбитків пальців інженери розмістили на задній панелі. Акумулятор має ємність 3 800 міліампер годин з підтримкою швидкої зарядки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Nubia Red Magic Mars Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 6 дюймів

Роздільна здатність: 2160 х 1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6 дюймів Роздільна здатність: 2160 х 1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ

Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ / 8 ГБ / 10 ГБ Вбудована: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основна: 16 Мп

​Фронтальна: 8 Мп

Основна: 16 Мп ​Фронтальна: 8 Мп Акумулятор 3 800 мАг

3 800 мАг Операційна система Android 9.0 Pie

Honor 10 Lite

Цей смартфон – спрощена версія флагмана Honor 10. Тож коштує новинка майже вдвічі менше за свою старшу версію.

Honor 10 Lite створений у безрамковому дизайні із краплеподібним вирізом вгорі екрану. Пристрій отримав IPS-дисплей з діагоналлю 6,21 дюйма та роздільною здатністю Full HD + (2340 x 1080 пікселів). Співвідношення сторін екрану становить 19,5: 9.

Телефон працює 8-ядерному процесорі Kirin 710 у парі з 4 або 6 ГБ оперативної і 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. При цьому вбудоване сховище можна розширити за допомогою microSD до 256 ГБ.

Honor 10 Lite – спрощена версія флагмана

Основна камера подвійна. Роздільна здатність модулів – 13 та 2 Мп, а фронтальна – на 24 Мп. Вона працює на базі штучного інтелекту.

За автономію відповідає батарея, ємністю 3400 мАг. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з оболонкою EMUI 9.

Ціна Honor 10 Lite стартує від 201 долар (5 600 гривень) за 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Honor 10 Lite Дисплей Тип: IPS

Діагональ: 6,21 дюйма

Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів

Тип: IPS Діагональ: 6,21 дюйма Роздільна здатність: 2340x1080 пікселів Процесор QualKirin 710

QualKirin 710 Відеопроцесор Mali-G51 MP4

Mali-G51 MP4 Пам'ять Оперативна: 4/6 ГБ

Вбудована: 64/128 ГБ

Оперативна: 4/6 ГБ Вбудована: 64/128 ГБ Камера Основна: 13 + 2 МП

​Фронтальна: 24 Мп

Основна: 13 + 2 МП ​Фронтальна: 24 Мп Акумулятор 3 400 мАг

3 400 мАг Операційна система Android 9 Pie з прошивкою EMUI 9

Sharp Aquos R2 Compact

У цьому пристрої немає нічого особливого, окрім того, що він отримав дещо дивний дизайн. Інженери додали так звану "моноброву" і вгорі, і внизу екрану.

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В одному вирізі розміщена 8-мегапксельна селфі-камера, а в нижньому – сканер відбитків пальців.

Пристрій оснащений 5,2-дюймовим дисплем зі співвідношенням сторін 19:9 та роздільною здатністю 2280×1080 пікселів.

Sharp Aquos R2 Compact: відеоогляд

Новинка функціонує на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 4 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера має роздільну здатність 22,6 Мп з апертурою f/1.9.

Ємність батареї становить 2500 мАг з підтримкою швидкої зарядки Quick Charge 3.0. Пристрій працює на базі операційної системи Android 9.0 Pie.

Щоправда, чи з’явиться новинка на українському ринку – невідомо. Наразі є інформація, що пристрій буде доступний у Японії.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Sharp Aquos R2 Compact Дисплей Діагональ: 5,2 дюйма

Роздільна здатність: 2280×1080 пікселів

Діагональ: 5,2 дюйма Роздільна здатність: 2280×1080 пікселів Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 4/6 ГБ

Вбудована: 64 ГБ

Оперативна: 4/6 ГБ Вбудована: 64 ГБ Камера Основна: 22,6 Мп (f/1,9)

​Фронтальна: 8 Мп (f/2,2)

Основна: 22,6 Мп (f/1,9) ​Фронтальна: 8 Мп (f/2,2) Акумулятор 2500 мАг

2500 мАг Операційна система Android 9 Pie

Samsung W2019

Samsung продовжує робити ставку на старий-добрий дизайн телефону-"жабку". Новий смартфон став удосконаленою версією W2018, яку випустили у минулому році.

W2019 отримав два Super AMOLED-дисплеї, які вкрито захисним склом Corning Gorilla Glass, – обидва на 4,2 дюйма з роздільною здатністю Full HD.

Сканер відбитків пальців розмістили на бічній грані, там же є кнопка для запуску голосового асистента Bixby. А коли відкриваєш "жабку", то можна побачити цифрову клавіатуру.

Samsung W2019 отримав фізичну клавіатуру

Пристрій працює на топовому процесорі Snapdragon 845. Він отримав 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ або 256 ГБ вбудованого накопичувача.

За автономність відповідає батарея на 3070 мАг, завдяки якій W2019 у режимі очікування працюватиме 85 годин і близько 28 годин – у режимі

Крім того, новинка отримала подвійну камеру на 12 Мп. Телефон підтримує зйомку з ефектом уповільненого руху у надвисокій якості.

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Новинка працює під управлінням Android 8.1 Oreo з оболонкою Samsung Experience UI. Телефон отримав слоти для двох sim-карт та модуль NFC, а от роз'єму для навушників тут немає.

Ціна цієї "жабки" стартує від 1500 доларів (майже 42 тисячі гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung W2019 Дисплей

Тип: Super AMOLEDДіагональ: 4,2 дюйма обидва екрани

Тип: Super AMOLEDДіагональ: 4,2 дюйма обидва екрани Процесор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 6 ГБ

Вбудована: 128/256 ГБ

Оперативна: 6 ГБ Вбудована: 128/256 ГБ Камера Основна: 12 + 12 Мп​Ф

Основна: 12 + 12 Мп​Ф Акумулятор 3070 мАг

3070 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою

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